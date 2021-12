Le développement des zones d'ombre, leur mise à niveau et la prise en charge des préoccupations de leurs habitants, traduisent la politique, éclairée et avisée, du président de la République, afin de permettre la fixation des populations dans leurs régions d'origine et la création d'activités productives. En effet, le développement des zones éparses et pauvres, à travers le pays, est une priorité dans la politique du chef de l'Etat. En ce sens, un important programme de développement a été lancé en faveur des zones reculées dans toutes les wilayas du pays, dont Annaba. Celle-ci compte 110 zones d'ombre à travers ses 11 communes, nécessitant une prise en charge urgente des préoccupations de ces populations. Des soucis pourtant simples et surtout légitimes, notamment lorsqu'il s'agit des besoins vitaux pour le commun des mortels, dont ont été privées des populations, marginalisées, en raison d'une politique d'indifférence à l'égard de leurs conditions de vie.

Ces dernières semblent s'améliorer lentement, mais sûrement, avec le lancement de plusieurs projets. À ce titre, l'on souligne que pas moins de 320 opérations de développement destinées à la prise en charge des préoccupations majeures des habitants des zones d'ombre, ont été recensées dans la wilaya d'Annaba. Ces opérations visent, en premier lieu, le désenclavement, le raccordement à l'électricité, l'alimentation en eau potable (AEP), le renforcement de l'éclairage public, la mise à niveau des établissements scolaires et l'amélioration des conditions de restauration et de transport scolaire dans les régions ciblées. Dans ce cadre, on souligne le lancement, depuis 2020, des travaux de concrétisation de plus de 70% des opérations de développement, dont des opérations inscrites en matière de raccordement au réseau électrique, d'aménagement des routes, la mise à niveau des salles de soins et des établissements scolaires en plus de la prise en charge des besoins en transport et restauration scolaires, pendant que les travaux d'autres opérations relevant de divers secteurs sont en cours de réalisation.

Au cours de l'année 2021, il a été procédé au lancement de travaux de réalisation de l'ensemble des opérations de développement programmées et l'inscription d'autres opérations, pour une enveloppe financière de plus de 1,3 milliard de DA, pour 159 opérations de développement des zones d'ombre dans la wilaya.

Par ailleurs, si les 70% des projets de développement des localités et des bourgades relevant des zones d'ombre dans la wilaya d'Annaba, sont achevés et d'autres en voie de l'être, ce n'est pas le cas pour certains, dans plusieurs communes. Situation qualifiée, à moult reprises, d'inadmissibles, par le wali d'Annaba. Ce responsable qui, depuis le lancement de ce programme de développement des 110 zones d'ombre de la wilaya, multiplie les sorties d'inspection, lesquelles pour la plupart, comportent des réserves, en raison notamment de la lenteur de la cadence des travaux. Ces derniers doivent répondre aux normes de réalisation, avec le respect des délais de livraison.

Pour les responsables locaux à Annaba, la prise en charge et le développement des zones d'ombre visent la fixation des populations et la création d'activités, elles-mêmes créatrices de richesse. En somme, la mise à niveau des zones d'ombre est susceptible également de permettre à ces régions de rejoindre l'élan du développement, tout en offrant l'opportunité, à leurs habitants de devenir un partenaire effectif du dynamisme économique de leur wilaya et du pays.