Le parquet près la 6e chambre criminelle de la cour d'Alger a rejeté les demandes de libération de l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, et de l'ancien député FLN, Baha Eddine Tliba. Les défenses des deux mis en cause dans des affaires de corruption pour le premier, et pour influence et entrave sur le cours de la justice, pour le second, ont avancé dans leur plaidoirie l'état de santé de leurs mandants. Le juge devrait statuer sur les demandes de libération de l'accusé, Tayeb Louh, le 18 septembre, sur la base du dossier médical soumis par l'équipe de la défense. La défense de Louh s'est présentée devant la cour, demandant, dans sa plaidoirie, la libération de son client, en raison de son état de santé récent, qui a fait l'objet d'un suivi médical dans l'établissement pénitentiaire, en raison de sa maladie chronique «diabète». Tandis que la défense de l'accusé, Baha Eddine Tliba, a souligné que son client, depuis son incarcération, souffrait d'une détérioration de son état de santé, qui s'aggravait jour après jour, en raison de plusieurs maladies chroniques, dont l'obésité, le manque d'immunité et un problème dans les nerfs centraux.

La défense a ajouté que se référant à la jurisprudence, la libération de l'accusé est un cas exceptionnel auquel il recourt, sauf en cas de nouvelle preuve prouvant son innocence.