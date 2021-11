Le tribunal de Sidi M’hamed a acquitté, jeudi, Lotfi Nezzar, fils de l’ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, de toutes les charges retenues contre lui, notamment le blanchiment d’argent, transfert illicite de fonds et faux et usage de faux pour l’obtention d’indus privilèges.

Le procureur de la République avait requis l’application de la loi dans cette affaire.

Pour rappel, le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné, en juillet 2020, par contumace, Lotfi Nezzar et son épouse, à une peine de 6 ans de prison assortie d’une amende de 2 millions DA avec émission d’un mandat d’arrêt international.

L’accusé est entré en Algérie pour vider le mandat d’arrêt international émis à son encontre.

Le jugement par contumace prononcé contre lui a été invalidé par son collectif de défense induisant l’enrôlement de nouveau de l’affaire devant le tribunal.