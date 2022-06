Quinze mille élèves se rendent ce matin vers les centres d'examens pour passer l'épreuve du Brevet de l'enseignement moyen (BEM). Un examen attendu de pied ferme par les collégiens et leurs parents qui ont travaillé dur pendant l'année scolaire. Selon des chiffres émanant de la direction de l'Education nationale, les quinze mille candidats seront répartis sur quelque 60 centres d'examens durant trois journées. Toujours selon la même direction, tous les moyens sont mobilisés pour permettre aux collégiens de passer leurs examens dans de très bonnes conditions. Aussi, les volets de la restauration et du transport ont été minutieusement préparés d'autant plus que le ministre de l'Education a, il y a deux jours, appelé au strict respect des horaires. En fait, l'épreuve de cette année, malgré les dispositions sanitaires, se déroule pour la première fois depuis trois années, sans l'épée de Damoclès imposée par la pandémie de Covid-19. Cette année, les collégiens, les enseignants ainsi que leurs parents traversent cet examen sans la menace de contracter le virus. Ce qui, selon le ministère de tutelle, ne veut pas dire que l'on peut baisser la garde. Toutefois, élèves et parents affirmaient être soulagés par le recul du virus et de ses variants qui ne représentent plus une menace immédiate.Par ailleurs, il est à noter que, cette année, le volet du transport est bien pris en charge pour maintes raisons. La première est que beaucoup de communes sont dotées par l'Etat de véhicules de transport scolaire. Des bus qui ont, pour rappel, soulagé un grand nombre d'élèves et de parents qui n'ont plus à payer quotidiennement le transport privé. Par le passé, le volet relatif au transport accablait les bourses des parents qui ont plusieurs enfants scolarisés. La deuxième raison ayant soulagé les parents est relative, elle, aux nouvelles Assemblées communales qui se sont penchées sur ce problème dès leur installation. Dans la commune de Boudjima, à titre d'exemple, l'APS a, dès son installation, signé des conventions avec des transporteurs privés pour assurer le transport scolaire des élèves habitant les villages non touchés par les bus. La décision a été très bien accueillie par les parents qui n'ont pas manqué de mettre à l'actif du nouveau maire cette décision.?