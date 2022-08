Dans son dernier numéro, la revue El Djeïch a consacré son éditorial au défilé organisé le 5 Juillet dernier à l'occasion

du 60e anniversaire de l'Indépendance. Un défilé porteur d'un message clair et précis. L'Algérie est, certes, un pays de paix mais qui ne badine pas quand il s'agit de sa souveraineté.

«L'ANP a relevé le défi et remporté le pari», a souligné l'éditorialiste qui a ajouté, que «le dernier défilé militaire à la hauteur de l'événement et qui a suscité fierté et orgueil au sein du peuple algérien, a impressionné tous ceux qui l'ont suivi à travers les chaînes de télévision internationales». Aussi, l'auteur de l'éditorial met en évidence que ce défilé a prouvé que les différentes déclarations émanant du président Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, ainsi que du général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, ayant trait à la possession par l'ANP des facteurs de force de dissuasion lui permettant de défendre la souveraineté nationale et l'unité du peuple, «n'étaient pas de simples paroles destinées à la consommation» mais «une réalité exprimant les succès de notre armée sur la voie du développement permanent». Une réussite acquise, ajoute-t-il «après des efforts persévérants et conformément à une stratégie soigneusement étudiée pour parvenir à ce stade d'avancement au service de l'intérêt suprême de la Nation». Dans le même ordre d'idées, l'éditorialiste notera que «le haut niveau dont ont fait preuve les formations ayant participé à ce défilé montre, sans l'ombre d'un doute, qu'elles ne l'auraient pas atteint et laissé une bonne impression sur tout le monde, sans le haut niveau de formation et d'instruction dispensé aux éléments dans les différents établissements de formation relevant de l'Armée nationale populaire et la formation continue au niveau des unités, en application des programmes de préparation au combat». À ce propos, assure l'auteur «les différents établissements de formation de l'Armée nationale populaire ont reçu une formation de qualité dans diverses spécialités militaires et scientifiques, et viendront renforcer les rangs de notre armée par de jeunes compétences armées des diverses connaissances théoriques et pratiques et constitueront, à leur tour, un apport important au processus de développement de l'ANP et un rempart imprenable contre toute tentative d'atteinte à la souveraineté, à l'indépendance et à la stabilité de la Patrie». Et l'éditorialiste de préciser que «les équipements sophistiqués dont est dotée notre armée sont exclusivement destinés à la défense de la Patrie».

Pour le rédacteur, l'image rayonnante présentée par l'ANP en cette occasion qui, pour les Algériens, est l'un des plus grands événements nationaux, «est avant tout un message de fidélité envers les chouhada et l'expression de sa détermination à protéger et à défendre notre pays avec dévouement, en toutes circonstances». Abordant le niveau du défilé pour dire: «De même, le haut niveau dont ont fait preuve les formations ayant participé à ce défilé montre, sans l'ombre d'un doute, qu'elles ne l'auraient pas atteint et laissé une bonne impression sur tout le monde, sans le haut niveau de formation et d'instruction dispensé aux éléments dans les différents établissements de formation relevant de l'Armée nationale populaire et la formation continue au niveau des unités, en application des programmes de préparation au combat.»

Revenant sur la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et de la Fête nationale de l'ANP correspondant au 4 août, l'éditorialiste exhorte le personnel de l'Armée «à poursuivre le parcours dans la fidélité aux valeurs de nos glorieux aînés, en redoublant d'efforts à tous les niveaux et domaines». Et de conclure que «l'Algérie mérite de tous davantage de sacrifices».