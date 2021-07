Aïmene Benabderrahmane: Premier ministre et ministre des Finances

Ramtane Lamamra: ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger

Kamal Beldjoud: ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

Abderrachid Tebbi: ministre de la Justice, garde des Sceaux

Mohamed Arkab: ministre de l'Energie et des Mines

Ben Attou Ziane: ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables

Laïd Rebigua: ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit

Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

Abdelhakim Belabed: ministre de l'Education nationale

Abdelbaki Benziane: ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Yacine Merabi: ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels

Wafa Chaâlal: ministre de la Culture et des Arts

Abderezak Sebgag: ministre de la Jeunesse et des Sports

Hocine Charhabil: ministre de la Numérisation et des Statistiques

Karim Bibi Triki: ministre de la Poste et des Télécommunications

Kaouthar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme

Ahmed Zeghdar: ministre de l'Industrie

Abdelhamid Hamdani: ministre de l'Agriculture et du Développement rural

Mohamed Tarek Belaribi: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

Kamel Rezig: ministre du Commerce et de la Promotion des exportations

Ammar Belhimer: ministre de la Communication

Kamel Nasri: ministre des Travaux publics

Aïssa Bekkaï: ministre des Transports

Karim Hasni: ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique

Yacine Hammadi: ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé

Abderrahmane Lahfaya: ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale

Basma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement

Samia Moualfi: ministre de l'Environnement

Hicham Sofiane Salawatchi: ministre de la Pêche et des Productions halieutiques

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed: ministre de l'Industrie pharmaceutique

Nassim Dhiafat: ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Microentreprise

Yacine El-Mahdi Walid: ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up

Yahia Boukhari: secrétaire général du gouvernement.