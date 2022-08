Àl'occasion du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956, le président de la République, a adressé un message aux citoyens dans lequel, il souligne l'importance d'emprunter la voie des martyrs de la révolution d'indépendance pour édifier une nouvelle Algérie capable de répondre aux défis qu'impose la situation au double plan régional et international.

Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessaire «la mobilisation des capacités et richesses nationales au service du Peuple algérien, qui aspire à voir l'Algérie des martyrs, forte de ses institutions et instances constitutionnelles, digne et fière de ses gloires successives à travers les différents pans de son histoire et des sacrifices encore vivaces dans notre mémoire collective».

Pour le président de la République, la préservation de cette mémoire est un devoir. «Nous sommes appelés à veiller à protéger notre mémoire collective des fourberies de ceux qui, depuis des décennies, traînent derrière eux leur haine et leur âpre rancoeur pour les réalisations de l'Algérie indépendante et souveraine et ses gloires ineffables». En cela, «le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du congrès de la Soummam, les 20 août 1955 et 20 août 1956, sont les témoignages des exploits d'une génération de patriotes libres qui ont tracé à l'Algérie son destin... et légué à son peuple les valeurs de liberté». Le président Tebboune salue «l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, qui a partagé avec le peuple algérien, le 5 juillet dernier, un moment de fierté et de dignité à travers des scènes sublimes, reflétant on ne peut mieux la fidélité au serment fait aux chouhada et au mémorable message de Novembre».

Pragmatique, le chef de l'État s'est adressé aux Algériens, en leur rappelant l'immensité du travail qui reste à accomplir pour mettre le pays sur les rails et le hisser à la place qui doit lui échoir. Le Président note le chemin qui reste à faire, mais souligne également «les efforts déployés et les étapes franchies» depuis son arrivée à la tête du pays, «pour remédier au temps perdu». Ainsi, il a mis en évidence «les efforts à consentir, ensemble, pour permettre à l'Algérie de reprendre la place qui est sienne, sont aussi importants que les pas déjà franchis pour rattraper le temps perdu et récupérer les ressources dilapidées par les corrompus, aux fins de permettre au pays, comme nous nous étions engagés devant le peuple, d'amorcer une nouvelle dynamique de développement, une dynamique libératrice d'initiatives et d'énergies, où règneront justice et équité». L'objectif premier que s'assigne Abdelmadjid Tebboune consiste en la création d'«une dynamique de développement qui libère les initiatives et les énergies», relève le chef de l'État dans son message aux Algériens. Il fixera à ce propos les lignes rouges de la nouvelle Algérie. «Dans l'Algérie que nous bâtissons ensemble, il n'est point de place aux

pratiques qui ont entamé la confiance du peuple envers les institutions de l'État...La loi sera suprême et châtiera quiconque oserait toucher à l'argent du peuple, ou attenter aux garde-fous régissant l'appartenance à ces institutions», insiste-t-il.

A contrario, «les portes restent grandes ouvertes devant toute ambition ou aspiration au gain, pour peu que cela se fasse dans un climat propre et transparent, et dans le cadre des incitations et encouragements offerts par l'État pour créer de la richesse et des emplois».

Pour cela, le Président garantit «les incitations et encouragements apportés par l'État à la création de richesse et d'emplois». Enfin, le chef de l'État affiche sa profonde conviction que l'Algérie d'aujourd'hui est capable de faire face aux défis qu'impose la situation dans son environnement régional.