Présente à la première édition première édition du salon Méditerranéen Digital action, Digimact, la marque LG Algérie définit ses objectifs, mais aussi ses visions en prenant en compte le respect de la personne, de la sincérité, et le retour à l'essentiel, en plus de son engagement auprès de ses clients, en leur offrant les solutions répondant à leurs besoins, en plus de ses produits et ses services. Un salon placé sous le thème «le digital au service du marketing territorial et urbain à l'ère des Jeux méditerranéens d'Oran, JMO». Occupant une place importante du marché algérien, LG Algérie fourni des produits électroniques commerciaux et les solutions permettant de consolider les entreprises dans leurs performances. Il s'agit, principalement, d'une large gamme de produits, de dispositifs d'affichage, d'affichages numériques pour publicité, des solutions répondant aux exigences requises par les différents marchés.. La première édition de Digimact, est un évènement dédié à l'apport du digital aux Jeux méditerranéens d'Oran JMO, devant se tenir en été 2022 et dans la ville d'Oran en sa qualité de pôle économique, fenêtre de l'Algérie sur la Méditerranée. Cet événement est parrainé par le ministre délégué, chargé de l'Économie de la connaissance et des Start-up,Yacine El Mahdi Oualid. Il est ouvert à toutes les «énergies» actives dans les métiers du numérique et autres producteurs de solutions digitales. Digimact22 ambitionne de réunir des start-up et des entreprises en mesure d'apporter de la valeur ajoutée à un événement d'envergure internationale tel que les JMO. Il s'agit de créer une synergie entre professionnels du digital, institutions et opérateurs travaillant dans les différents domaines pour la réussite de cette manifestation. La journée de lundi a été consacrée à l'organisation de deux ateliers. Le premier est lié à la numérisation et la documentation 3D du cadre bâti (ancien et récent). Il a été animé par Dahbia Meddahi, fondatrice et directrice de l'Ipfig Innovation et Kamel Kadri, expert en documentation 3D. Le second a abordé le développement des infrastructures numériques au service de la ville, il a été animé par Fateh Eddine Kezzim, directeur de l'écosystème et de l'appui à l'économie numérique au ministère de la Numérisation et des Statistiques.