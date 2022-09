Bonne nouvelle. La wilaya d'Oran a décidé de relancer les projets d'investissement à l'arrêt. Un arrêt qui a pris du temps. Dans sa dernière réunion, le comité exécutif de la wilaya d'Oran a décidé de «la levée des restrictions contre 16 projets d'investissements». Il s'agit des grands chantiers relevant de divers secteurs comme l'industrie, le tourisme et la promotion immobilière. «Ces projets ont fait l'objet de gel prononcé à leur encontre depuis des années», a-t-on déploré, avant qu'il ne s'avère, regrette t-on, «tout simplement des effets pervers de la bureaucratie».

Et de souligner que «la majeure partie des projets bénéficiant de la levée de ces boucliers sont en attente d'un émargement leur permettant de se lancer dans la production et l'exploitation». Le comité exécutif a, en fait, passé au crible 25 projets exposés. La décision prise porte sur des facilitations à accorder à ces investisseurs dans leurs démarches administratives.

D'autant plus que «les propriétaires des projets d'investissement ont bénéficié des licences d'exploitation, de mise en conformité et de construction», selon la même source. L'autre mesure prise par cette instance a trait à la réouverture et l'étude, incessamment, des dossiers des autres projets, et ce dans le but de parachever la relance de l'investissement dans cette wilaya regorgeant d'importantes potentialités. L'investissement dans la wilaya devrait être une simple vis à tourner dans le bon sens pour que le tour soit joué. D'autant plus que le gouvernement a, dans sa politique, mis en place toute une stratégie portant sur la promotion des exportations basée sur des facilitations accordées aux investisseurs. Autrement dit, aucune embûche ne doit exister. Sur le plan infrastructurel et des infrastructures de base, la wilaya d'Oran est amplement équipée. Elle dispose de 40 zones industrielles et zones d'activités réparties équitablement sur l'ensemble des communes. Il s'agit essentiellement des zones de production de Hassi Ameur, Hassi Mefsoukh, Sidi Benyebka, en plus des zones géantes de Bir El Djir, Boufatis, Hassi Okba, Hassi Bounif, Es Senia, El Karma, Sidi Chahmi, Oued Tlélat et autres. Plusieurs d'entre elles feront, d'ailleurs, l'objet des aménagements dans le cadre de soutien à l'investissement. Sur le plan touristique, la wilaya d'Oran se taille le titre de la meilleure wilaya regorgeant le plus d'infrastructures destinées au tourisme d'affaires.