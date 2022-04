La pandémie du Coronavirus est-elle de l'histoire ancienne ou un simple cauchemar ayant fait tout de même plusieurs dizaines de victimes? Les Oranais lâchent un grand soupir de soulagement en dépit de la persistance de la crise sanitaire dans le monde. Dans tous les cas, la levée du camp vient d'être décidée. D'une capacité d'accueil de 25 patients, l'hôpital de Nedjma (ex-Chteibo), ayant été réservé à la prise en charge des malades de la Covid-19, est totalement vide. Aucun patient n'est hospitalisé. Les derniers cas ont quitté, récemment, les lits de cet hôpital. C'est ce qu'a indiqué le directeur de la communication près la direction de la santé de la wilaya d'Oran, le docteur Boukhari Youcef, soulignant que «le matériel médical est progressivement transféré au service des maladies infectieuses de l'Etablissement hospitalier 1er Novembre de l'Usto»,tandis que «le personnel affecté pour cet hôpital de circonstance, il ralliera, dans les plus brefs délais la maison-mère, l'EHU d'Oran», a ajouté la même source. Idem pour l'hôpital de conjoncture d'El Karma. Ayant longuement servi d'hospice pour le traitement de la Covid-19, cet hôpital vient d'être fermé après que le dernier malade a été totalement remis de sa maladie et remis à sa famille en bonne forme. «Son personnel a, lui aussi, rejoint les services du CHU Docteur Benzerdjeb», a également affirmé le Docteur Boukhari. Rappelant que le protocole sanitaire est toujours en vigueur, la même source a indiqué que «les cas de contamination pouvant survenir à l'avenir seront désormais traités au niveau des services des maladies infectieuses des deux hôpitaux d'Oran, l'EHU et le CHU d'Oran», expliquant que «le dispositif sera remis en place dés une éventuelle alerte». Force est de constater que la vaccination, se poursuivant, est, certes, inscrite dans la durée. Cependant, elle est totalement faible. La population immunisée n'a pas franchi le seuil de 41%. Ce qui est en deçà des aspirations des pouvoirs public ayant misé gros sur la vaccination d'un nombre important de citoyens aux fins d'atteindre l'immunité collective. «Pour le moment, seuls les candidats à la Omra se rendent aux centres de vaccination», a indiqué le docteur Boukhari Youcef. Les populations locales croient que le variant Omicron a amplement contribué à l'immunité naturelle et collective. «L'Omicron a pratiquement «vacciné» tout le monde», a affirmé le docteur Boukhari. Dans une déclaration récente, le professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d'immunologie, a déclaré que les données actuelles indiquent l'imminence d'atteindre l'immunité collective en Algérie et le retour à la vie normale dans les prochaines semaines. Il a expliqué qu'il était très optimiste en disant: «La vague Omicron est moins dangereuse que les précédentes, on n'aura pas besoin d'oxygène, on n'atteindra pas la saturation des hôpitaux, et on va bientôt vaincre cette épidémie».