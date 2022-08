Avant même d'atterrir à Alger, Macron avait annoncé la couleur: «Ce déplacement de trois jours sera axé sur la jeunesse et l'avenir.» Le programme de cette visite est, d'ailleurs, très révélateur de la volonté des deux pays de construire des ponts à travers leurs jeunes!

Ainsi, des jeunes français et d'autres qui portent la double culture algéro- française étaient du voyage. Ils font partie de la grande délégation d'une centaine de personnes qui a accompagné le président français.

Mieux encore, une rencontre a été organisée entre des acteurs français du numérique et leurs homologues algériens. Hier, Macron a fait une halte à l'hôtel El Aurassi d'Alger où se tenait ce conclave. Il y a rencontré des jeunes entrepreneurs, startuppeurs et porteurs de projets algériens. C'était l'occasion pour lui de comprendre l'écosystème algérien et les liaisons qui peuvent être faites avec la «French Tech». Car, pour lui cette «connexion» peut sceller la réconciliation! Chose qui a soutenu durant ses deux premiers jours de cette visite d'État et d'amitié. D'ailleurs, lors de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Macron a donné quelques pistes de cette coopération «new-âge» qui pourrait permettre d'ouvrir une nouvelle page entre les deux pays.

Ainsi, le huitième président de la Ve République a évoqué le numérique et la création cinématographique comme nouveaux secteurs d'une coopération nouvelle. Il a, dans ce sens, fait part de la volonté de son pays de développer avec l'Algérie un projet de création d'un incubateur de start-up. «Cela implique des soutiens du secteur privé connectés avec d'autres incubateurs», a-t-il soutenu.

Le nouveau partenariat entre les deux pays, a ajouté le chef d'État français, doit aussi «intégrer des projets de coopération dans les domaines universitaires et scientifiques.»

À une époque, on parlait de la mise en place d'un système d'échange, genre Erasmus, entre les deux pays. Va-t-il être remis au goût du jour? On n'en est pas encore là mais Emmanuel Macron a annoncé des «facilités» pour la mobilité et la circulation des acteurs de ce secteur. Porteurs de projets, acteurs du numérique et cinéastes semblent donc être l'avenir de la coopération algéro- française. Mais Macron, dont le pays doit organiser les Jeux olympiques en 2024, voit dans les valeurs du sport en général et de l'olympisme en particulier le moyen d'apaiser les esprits, réconcilier les deux peuples et avancer vers un avenir plus serein.

«Le sport doit réconcilier», a-t-il rétorqué en direction des journalistes qui lui posaient une question sur l'éventualité de voir la tenue prochaine d'un match amical de football entre l'Algérie et la France. «Ce serait une bonne chose pour conjurer le passé», a-t-il soutenu. Néanmoins, cette rencontre n'est pas l'objectif primordial de cette «diplomatie» par le sport. Tout en félicitant, par ailleurs, l'Algérie pour le succès des récents Jeux méditerranéens à Oran, le président français a indiqué que «le sport, qui est une passion commune, est également au coeur des partenariats». Il a ainsi assuré la disponibilité de la partie française de nouer une nouvelle coopération avec de jeunes sportifs qu'il aura à rencontrer durant sa visite à Oran. «Je pense que le sport doit se réconcilier, donc c'est pour ça que, demain à Oran, je serai avec nos sportifs en prévision des JO de 2024 organisés à Paris», a-t-il attesté avant de résumer sa pensée.

«La culture, comme je l'évoquais, hier, dans la conférence de presse, et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble, alors parfois on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement», a-t-il conclu.

Des déclarations, une visite et des symboliques qui montrent la volonté des deux présidents, Tebboune et Macron, d'ouvrir la voie à la jeunesse pour construire, ensemble, un nouvel avenir, plus «serein». Eux qui ont les mêmes rêves et aspirations sont le seul moyen de se réconcilier avec le passé et voir vers l'avenir.

Cette visite va-t-elle mettre les bases de ces nouveaux «ponts»? Wait and see...