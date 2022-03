La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, hier, des perturbations sur son programme de vols, en raison de conditions météorologiques défavorables. «Compte tenu d'une visibilité nulle, due à des conditions météorologiques défavorables (tempêtes de sable), l'ensemble des vols d'Air Algérie sont touchés par des perturbations», a expliqué Air Algérie dans un communiqué, soulignant que ces perturbations concernent, notamment les vols intérieurs, de et vers les aéroports du Sud et de l'Ouest du pays. En effet, Dame nature s'est subitement déchaînée. La wilaya d'Oran et de ses environs ont rapidement été gagnées par ces vents sablonneux à telle enseigne que le jour est devenu nuit. Un tel fait est d'autant plus inédit qu'il a suscité des curieux et enflammé les réseaux sociaux. En fait, il n'est en rien un cas exceptionnel étant donné que ce même phénomène a, d'abord, été vécu en 2011 lorsqu'un vent violent venant du sud du pays a charrié dans son sillage du sable de couleur du désert. De plus, les tempêtes de sable ne sont pas méconnues par les populations du sud du pays. Bien au contraire. Les Sahraouis apprivoisent d'autant plus ces rafales sablonneuses qu'ils se sont, depuis des siècles, adaptés au climat semi-aride saharien. De plus, ces tempêtes prennent le départ à partir de l'automne de chaque année pour s'accentuer durant la saison printanière, ne s'estompant que le mois d'avril et parfois le mois de mai. Ainsi, il n' y a, selon des spécialistes, rien d'inquiétant si les Oranais découvrent le ciel de leur ville envahi par cette couleur marron virant un peu au jaune. Il s'agit tout simplement d'une activité naturelle qui ne comporte aucun risque majeur. Cependant, les personnes souffrant de problèmes respiratoires, en particulier les asthmatiques, sont appelés à s'abriter, car l'air devient lourd à respirer. Dans son bulletin météo d'hier matin, l'Office national de météorologie (ONM) émet une alerte de niveau orange «vents violents» et une autre «vigilance, pluie de niveau 1. Les wilayas concernées par cette alerte orange vents violents et vents de sable sont, entre autres, Alger, El Oued, Ouargla, Tlemcen, Aïn Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipasa, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Illizi, El Meniaâ, Biskra, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara, Ouled Djelel, Saïda, Sidi bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Msila, Relizane, Ghardaïa, Touggourt, et Bordj Badji Mokhtar.