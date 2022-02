Les services de sécurité mènent une lutte implacable pour contrecarrer le phénomène de vol de câbles en cuivre qui prend des proportions inquiétantes dans la wilaya d'Annaba. La dernière opération menée dans ce cadre remonte à dimanche. Les éléments de la brigade régionale de la Gendarmerie nationale d'El Hadjar ont mis fin à l'activité criminelle d'un réseau spécialisé dans le vol de câbles en cuivre dans ladite commune, apprend-on de source sécuritaire. L'opération est intervenue à la suite d'informations faisant état de vol, par un individu, de câbles en cuivre sur la voie ferrée, reliant les communes de Sidi Amar et El Hadjar, précisément au niveau du domaine de Sainte- Marie, relevant de la commune d'El Hadjar, a-t-on précisé. Suite à quoi, une patrouille s'est déplacée sur les lieux pour procéder à l'arrestation du mis en cause, alors qu'une quantité de câbles en cuivre a été récupérée. Conduit au siège de la brigade, le prévenu, à l'issue d'un interrogatoire, est passé aux aveux dénonçant ses complices, a expliqué la même source. Une enquête a aussitôt été lancée. Les recherches ont abouti à l'identification de trois autres suspects. Âgés de 20 à 25 ans, originaires d'Annaba, les mis en cause ont été arrêtés et une quantité de tiges de cuivre d'une longueur de 74 mètres et des fils de cuivre d'une longueur de 63 mètres ont été récupérés, nous précise-ton. Au titre de la même opération, une quantité de kif traité a été saisie, ainsi que des armes blanches que le la bande utilisait pour attaquer et menacer les citoyens, nous ajoute-t-on. Après l'accomplissement de toutes les procédures judiciaires, les prévenus ont été traduits devant les instances juridiques de la circonscription de compétence, a-t-on conclu. Il est à souligner qu'après une belle accalmie, le vol de câbles en cuivre à Annaba semble reprendre et de plus belle. Puisqu'en l'intervalle d'un mois, trois communes de la wilaya d'Annaba ont enregistré des vols similaires. Il s'agit des communes d'El-Hadjar, de Séraïdi et d'El Bouni. Au niveau de cette dernière, la Gendarmerie nationale a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le vol de câbles de cuivre. Les deux mis en causes, âgés de 23 et 30 ans, ont été appréhendés sur la RN56 reliant les communes d'Annaba et d'El Hadjar, à bord d'un véhicule stationné dans un endroit isolé. La fouille du véhicule a permis de découvrir plus de 200 mètres de câbles téléphoniques volés. Les suspects ont été arrêtés et conduits au poste de gendarmerie. Après accomplissement des mesures judiciaires, les prévenus ont été présentés aux autorités juridiques compétentes. Le même cas a été enregistré dans la commune de Séraïdi où, un réseau de voleurs de câbles en cuivre a été arrêté sur la RN16, reliant la commune de Séraïdi à Annaba. Les trois mis en cause, objet de dénonciation citoyenne ont été arrêtés. Originaires d'Annaba, les prévenus âgés entre 30 et 40 ans, ont été présentés par- devant le juge d'instruction près le tribunal d'Annaba, rappelle-t-on.