Le chef de l'Etat a souhaité un bon Aïd aux Algériens, mais aussi au peuple palestinien. Une symbolique à travers laquelle, le président a tenu à rappeler le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne au moment où ce peuple frère en Cisjordanie, à El-Qods occupée et dans la bande de Ghaza fait face à une nouvelle agression israélienne qui a fait des dizaines de morts. Abdelmadjid Tebboune a ainsi, dans son allocution à l'occasion de la célébration de l'Aïd El Fitr, présenté ses meilleurs voeux aux Palestiniens ne manquant pas «en cette grande occasion, de me remémorer les sacrifices du peuple palestinien frère qui mène une résistance héroïque face à l'occupation et à l'agression contre la Mosquée Al Aqsa, première qibla à El Qods. Malgré leurs souffrances, nous leur souhaitons un heureux Aïd à Ghaza et en Cisjordanie.» Le président avait, en premier, présenté ses meilleurs voeux aux Algériens, profitant de cette heureuse occasion pour les appeler à maintenir la vigilance en cette période de crise sanitaire mondiale. «Cette heureuse occasion m'offre l'opportunité de m'adresser à vous, concitoyennes et concitoyens, pour vous inviter à davantage de vigilance, d'engagement et de respect des mesures préventives contre la pandémie de Covid-19 qui continue de faucher des vies et détruire les économies du monde, nonobstant les moyens colossaux mobilisés pour lutter contre ses incidences graves dans divers domaines», a indiqué le président de la République. Il est aussi revenu sur les valeurs de solidarité dont ont fait montre les Algériens durant le mois sacré, invitant chacun à maintenir cet esprit d'union et ces mêmes valeurs afin de «préserver notre pays de tout malheur». Le premier magistrat du pays a tenu, par ailleurs, à féliciter particulièrement ceux qui sont aux premiers rangs de la lutte contre le coronavirus, mais aussi qui veillent à la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Dans un tweet à l'adresse donc des officiers et éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que les différents corps sécuritaires, le président a écrit «À tous les officiers, les sous-officiers et djounoud à travers toutes les Régions militaires de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale (ALN), notamment les braves postés aux frontières, bonne fête de l'Aïd El Fitr et vive l'Algérie altière (...) À nos enfants dans la Gendarmerie nationale, la police, les douanes, la Protection civile, particulièrement ceux qui veillent à la sécurité de notre pays et nos concitoyens, en ce jour béni». Il a félicité enfin, les personnels médicaux et paramédicaux, en leur exprimant la reconnaissance pour les efforts considérables consentis pour que l'Algérie soit saine et sauve.