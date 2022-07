Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement, samedi, de la nouvelle année de l'hégire 1444."Bonne année de l'hégire à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Je prie Allah Tout-Puissant que cette nouvelle année de l'hégire soit porteuse de bien-être et de prospérité. Fierté éternelle à l'Algérie et gloire infinie à son peuple", a tweeté le Président Tebboune.