Les aveux des terroristes arrêtés par l'Armée nationale populaire dans une opération dans les maquis de Skikda se poursuivent. Hier, c'était au tour de Benhamida Rachid, alias Houdeifa et de Zemouri Abdelhak, alias El Hadj. Des révélations qui donnent froid dans le dos, lesquelles décrivent les opérations terroristes, comme l'attaque d'un véhicule qui transportait de l'argent et dont l'architecte était Benhamida Rachid qui a aussi confectionné dans son passé criminel un véhicule piégé devant être actionné contre un commissariat. Comme pour les autres terroristes, ces deux derniers révèlent le lien entre leur groupe et l'organisation criminelle Rachad. Il était prévu de se réorganiser et reprendre l'activité terroriste pour plonger le pays dans un bain de sang. Fort heureusement que le professionnalisme, le dévouement et l'engagement de l'Armée nationale populaire ont fait avorter le plan d'un complot diabolique contre l'Algérie et son peuple. Outre leurs contacts avec Rachad dont ils espéraient un soutien logistique, ces terroristes aux visages vides, maigres et insignifiants, décrivent les conditions pénibles dans lesquelles ils vivaient dans ces maquis dont l'un depuis 1996 et l'autre 2003. Même du temps où la nourriture et les médicaments étaient disponibles, les deux terroristes savaient qu'ils étaient sur la mauvaise voie. Ils regrettent leur choix et préviennent d'autres de ne pas poursuivre cette cause perdue. Pour ainsi dire, les visées meurtrières de Rachad sont démasquées. Jusqu'à hier les aveux des terroristes sont cohérentes et s'accordent parfaitement avec la chronologie de leur malheureux passé, eux qui ont occupé plusieurs maquis, de Boumerdès, Béjaïa, Tizi Ouzou à El Milia et enfin Skikda et n'ont finalement récolté que le châtiment par leurs actes subversifs et la misère. Comme pour les précédentes révélations, ces dernières sont exclusives, lesquelles ont été faites le 16 mars dernier dans la forêt d'Oued Edouar près de la commune de Béni Zid, dans la daïra de Collo au niveau de la 5ème Région militaire. Ces révélations interviennent après deux premières diffusions.

Il était question d'avouer les activités criminelles et les liens avec l'organisation terroriste Rachad dirigée par le sinistre Mohamed El Arbi Zitout. Ces dernières révélations confirment encore une fois la haute trahison de cette entreprise criminelle contre le pays et le complot dévastateur pour déstabiliser la société. Ce qu'on doit retenir est le fait que Rachad est loin de vouloir du bien pour les Algériens, mais a signé un pacte avec les ennemis de l'Algérie pour créer le chaos dans notre pays.