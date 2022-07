Ouverte depuis trois semaines, la saison estivale fait de nouveau parler d'elle à Béjaïa. Le constat effectué par les estivants et rapporté sur les réseaux sociaux ne prête pas à l'optimisme,pourtant, jamais dans l'histoire, cet événement estival n'a bénéficié d'autant d'attention auprès des autorités de la wilaya, qui se sont de nouveau réunis avant-hier pour examiner la situation et par ricochet corriger les persistantes et nombreuses insuffisances, si on considère les commentaires des internautes.

Ces derniers rapportent, encore une fois, les sempiternels dépassements subis par les baigneurs sur les plages, toujours payantes, en dépit des assurances données par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat lors de sa dernière visite dans la wilaya. Les parkings sont payants. Il en est de même pour les accessoires de plage. Les baigneurs trouvent énormément de peine à dénicher un endroit où installer leurs matériels personnels. En fait, rien n'a changé.

Les gestionnaires des plages, qui ont pourtant été sensibilisés pour étudier les voies et moyens de mettre fin au diktat imposé par les parkingeurs et les loueurs de matériel de plage, se montrent incapables d'imposer les directives des pouvoirs publics. Les communes paraissent a priori à l'origine de la cherté des places dans les parkings. En effet, mis en adjudication, les parkings sont loués au plus-disant et à des prix forts. Pour rentrer dans ses frais, le locataire impose alors des prix allant jusqu'à 300 DA la place. Un point sur lequel les autorités de la wilaya doivent se pencher pour réunir les bonnes conditions d'accueil aux familles et aux estivants. Ces gestionnaires des plages, qui ne sont autres que des employés communaux nommés à chaque plage, le savent très bien, eux qui sont chargés du suivi de la saison estivale sur le terrain par un contact permanent avec les vacanciers et l'inspection régulière des plages, notamment les conditions d'hygiène et toutes les exigences, dont le suivi de l'opération plage gratuite.

En cas d'enregistrement de violations ou d'abus, un rapport direct est soumis à la commission de wilaya, appelée à intervenir rapidement pour résoudre les problèmes et prendre toutes les mesures légales. En vérité, le problème d'accès aux plages ne s'est jamais posé en termes de paiement. C'est plutôt l'occupation de tous les espaces de la plage par les propriétaires des accessoires qui empêchent les baigneurs d'installer leur propre matériel.

De ce fait, le baigneur, bien qu'équipé, se voit contraint de louer un matériel, dont il dispose, proposé à des sommes dépassant tout entendement. Ajouté au parking payé rubis sur l'ongle, les plages deviennent, de ce fait, payantes.

C'est à ce niveau que les gestionnaires des plages peinent à intervenir. Fixer les tarifs des parkings et celui de la localisation des accessoires reste une problématique loin de trouver une solution. Lors de la dernière réunion, le wali a instruit les chefs de daïra d,effectuer des visites inopinées pour freiner la dégradation des conditions d'accueil. Les mêmes autorités doivent également revoir le plan de transport de voyageurs qui laisse à désirer. Comment un ville aussi touristique comme Béjaïa, est dépourvue de moyens de transport dès 19 heures? La question est réelle. La flotte de bus qui engorgent la ville durant la journée s'éclipse avant même le coucher du soleil. Il en est de même pour les taxis, qui cèdent leurs places aux fraudeurs.

Dès 21 heures, il est impossible de se déplacer à Béjaïa si ce n'est en recourant à la marche à pied.

Les décisions des pouvoirs publics ne se sont pas concrétisées sur le terrain. Entre le discours et la pratique, le fossé est énorme. Le risque tant redouté de voir le scénario des saisons estivales précédentes se reproduire est une réalité amère.