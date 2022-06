Le Conseil de la nation adhère et soutient toute démarche qui vise à impliquer le citoyen et l'informer sur tout ce qui est en relation étroite avec les activités parlementaires. Cette conviction a été rappelée dans un communiqué rendu public, hier, par le bureau du Conseil de la nation, sous la présidence de Salah Goudjil à veille de la célébration de la Journée internationale du parlementarisme. Un événement qui coïncide avec l'anniversaire de la fondation de l'Union interparlementaire (UIP).

Le document du Conseil de la nation a souligné que le Parlement algérien a toujours accordé une grande importance à «la nécessité de tenir l'opinion publique au fait de toutes ses activités», estimant que cette pratique participe de «la consolidation de la pratique démocratique consacrée par l'amendement constitutionnel», approuvé par le peuple le 1er novembre 2020 et qui s'inscrit par ailleurs dans la démarche tendant à édifier l'Algérie nouvelle et ce depuis l'élection de Abdelmadjid Tebboune, à la Magistrature suprême. Dans le but de mettre en valeur le processus parlementaire dans ses différentes dimensions, une chaîne parlementaire a été récemment créée, en mai dernier. «Cette chaîne de télévision est un canal de transmission aux citoyennes et aux citoyens de tout ce qui est relatif aux activités des parlementaires et du Parlement», a écrit le bureau du Sénat dans son communiqué, soulignant que les avis, les propositions et les critiques proposés et soulevés au sein de l'institution législative sont relayés par ce nouveau canal médiatique et ce « dans le souci de conforter la culture participative et la transparence».

Pour le bureau du Conseil de la nation, cette démarche renforce la communication et l'interactivité entre les membres du Parlement, le public et les organisations de la société civile. C'est aussi une manière d'élargir «la participation politique populaire dans la prise de décision et la concrétisation du principe de transparence et de la diffusion des informations...», indique le même communiqué. Si ce document a insisté sur cet aspect de la communication, car il fait parti des 54 engagements pris par le président Abdelmadjid Tebboune. «Le lancement d'une chaîne de télévision spécialisée traitant de la vie parlementaire est la concrétisation de l'un des 54 engagements pris par le président de la République en sa qualité de candidat indépendant à l'élection présidentielle du 19 décembre 2019», a rappelé le document du Sénat qui trouve dans cette nouvelle chaîne de télévision « un complément qualitatif dans une voie bien définie qui consolide la pratique démocratique et renforce la participation à l'action politique dans notre pays». Par ailleurs, le Parlement adopte le principe de la communication directe avec le citoyen, en organisant des journées d'étude et des portes ouvertes concernant des sujets d'intérêt pour les différentes catégories de la société et dans divers domaines. Ces portes ouvertes permettent de fournir aux citoyens les informations précises, et aux parlementaires de connaître les préoccupations et les aspirations des citoyens, en particulier celles de la catégorie des jeunes, des femmes et des académiciens...

Offrant ainsi l'opportunité à toutes les composantes de la société de présenter leurs approches et les solutions qu'elles jugent adaptées aux différents défis exposés.

La célébration de cet événement parlementaire mondial est une occasion de mettre en exergue la place qu'occupent les Parlements nationaux dans la vie des citoyens. Il rappelle par ailleurs, les efforts importants déployés pour relever le niveau et l'efficacité de la législation et de l'activité parlementaire dans ses différents aspects.