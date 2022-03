10 jours seulement nous séparent du Ramadhan. Les prix de certains produits alimentaires commencent, déjà, à flamber, d'autres se font même désirer! Une situation que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune ne peut tolérer. La semaine dernière, il a consacré le Conseil des ministres à la préparation de ce mois sacré, tout en insistant sur la sécurité alimentaire du pays. Des instructions fermes ont été données, à cet effet, au gouvernement afin de préparer un plan de bataille qui nous permettra de vivre un Ramadhan plus ou moins serein. Le ministre de l'Agriculture, qui est aux premières loges de ce combat, a dévoilé les grandes lignes de ce plan. L'approvisionnement régulier et suffisant des marchés est le socle sur lequel s'appuiera son plan. «Les efforts d'approvisionnement du marché pour faire baisser les prix seront multipliés pendant le mois de Ramadhan», a-t-il indiqué, hier, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3 où il était l'invité de la Rédaction. Cette action sera ´´appuyée´´ par un concept qui a montré une certaine efficacité les années précédentes, à savoir les marchés du Ramadhan, appelés ceux de la Rahma. Ils seront donc remis au goût du jour avec, assure t-il, une meilleure gestion grâce à «l'implication du département de l'intérieur et des walis». De plus,

Mohamed Abdelhafid Henni fait savoir que leur nombre sera supérieur à celui des années précédentes et ils seront mieux approvisionnés. «Entre 1200 et 1300 marchés de la Rahma seront approvisionnés durant le mois sacré», a annoncé le ministre. Il souligne également qu'il faut ajouter les points de vente dédiés à la vente de viande à un prix plafonné. «Il y aura aussi quelque 160 points de vente, entre Onab et Alviar, où le prix du kilogramme de viande ovine est fixé à 1100 DA», a-t-il rétorqué. Pour ce qui est de la filière avicole, Henni a évoqué la signature d'une convention-cadre entre le Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (Cnifa) et l'Office national des aliments du bétail (Onab) en vue d'assurer la disponibilité des viandes blanches à des «prix raisonnables». Cette convention permettra, selon lui, de fixer le prix final du poulet qui sera proposé au citoyen au prix de 330 DA le kilo. Ces marchés de la Rahma permettront-ils donc aux Algériens de passer un Ramadhan plus clément? On se souvient que les années précédentes, ils avaient connu un succès fou avec un grand rush de citoyens qui s'y étaient rendus pour remplir leurs couffins sans se ruiner. Ces marchés gérés par l'État échappent aux mains des spéculateurs. Sauf que leur nombre était très insuffisant et leur approvisionnement des plus ridicules. Les stocks s'épuisent très tôt le matin, ce qui fait que seule une poignée de personnes avait la chance d'y faire ses emplettes. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a-t-il réglé ce problème? Lui qui assure que son département s'étale à assurer un meilleur approvisionnement des marchés. Si tel était le cas, cela pourrait permettre de couper l'herbe sous les pieds des spéculateurs en les poussant à s'aligner sur les prix réels, faute de voir leurs marchandises jetées à la poubelle. Certes, il ne faut pas s'attendre à un grand «miracle», mais n'empêche que si cette stratégie réussit, elle atténuera grandement les «traditionnelles» flambées du Ramadhan. Cela a commencé par la pomme de terre, élément indispensable de la table des Algériens, qui connaît la même fluctuation que le baril de pétrole. Le ministre a encore une fois rassuré sur le sujet en rappelant que de grandes quantités de «patates» ont été déstockées ces derniers jours afin de faire baisser considérablement les prix. Néanmoins, il avoue que la pomme de terre est un problème chronique auquel on doit trouver des solutions à long terme. C'est dans ce sens qu'il annonce la révision du fameux système de régulation des produits agricoles de large consommation (syrpalac). «Il a montré ses limites», réplique sèchement Henni. «Malgré l'accompagnement administratif et financier dont bénéficient les acteurs de ce marché (primes de multiplication et de stockage), chaque année les mois de mars et d'octobre sont des périodes de soudure difficiles, malgré le déstockage de grandes quantités», explique t-il. Pour lui, on ne peut donc pas continuer comme ça. «Il faut trouver des solutions définitives», insiste le ministre. Une réponse à long terme doit aussi être donnée aux autres produits agricoles qui connaissent des perturbations fréquentes. «Le département de l'agriculture oriente ses efforts vers les cultures stratégiques, avec à leur tête, la céréaliculture», atteste t-il. « La production de lait, des viandes rouges et blanches, ainsi que de l'aliment de bétail, figuret également parmi les priorités du secteur», soutient le ministre. «En plus de ces filières stratégiques, un programme de développement de la production de l'huile de table a été lancé», a-t-il poursuivi non sans rappeler les orientations incessantes du chef de l'Etat à ce sujet. «C'est simple, le Président de la République a mis la sécurité alimentaire au centre des priorités», a-t-il conclu son plaidoyer. De belles promesses qui seront suffisantes afin que Henni réussisse là où ses prédécesseurs ont échoué? Premiers éléments de réponse durant le Ramadhan...