Réuni, hier, sous la présidence du chef de l'Etat, le Conseil des ministres a planché sur le très attendu dossier de l'allocation chômage. En première intention, on retiendra l'institution d'un organe public dédié à la mise en oeuvre de cette allocation. Celui-ci, selon les termes du communiqué de la présidence de la République qui a sanctionné la réunion, déterminera l'âge maximum pour les jeunes demandeurs d'emploi. Des critères raisonnables et objectifs seront mis en place. À côté de cette allocation, un système efficace de contrôle de la carte nationale de chômage qu'il va falloir établir. C'est là un outil transparent ouvrant aux jeunes le bénéfice de cette allocation, en rapport avec les opportunités d'emploi disponibles dans les différentes régions du pays. «Le gouvernement devra aussi trouver des mécanismes juridiques pour sanctionner toute fraude, y compris un suivi pénal», précise le communiqué. Tebboune a insisté sur l'importance de «distinguer entre l'allocation chômage jeunesse et le reste des privilèges et allocations offerts aux jeunes». Concernant la rentrée scolaire, le président de la République a instruit le gouvernement à «trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèves due au poids du cartable scolaire», rapporte le communiqué de la présidence. Un problème endémique, posé depuis de nombreuses années et jamais pris très au sérieux par les pouvoirs publics. Abdelmadjid Tebboune veut une solution et exige que celle-ci soit immédiate. Au ministre de l'Education nationale de plancher sur le sujet qui prend, au terme de l'instruction présidentielle, un caractère d'urgence. L'urgence est également signalée concernant le transport scolaire et la mission d'en améliorer le service est confiée au ministre de l'Intérieur.

Dans le secteur de l'enseignement supérieur, outre une recommandation présidentielle pour une exploitation optimale des établissements d'enseignement, jusqu'à la libérer des contraintes administratives, le Conseil des ministres a abordé le dossier de l'Ecole nationale supérieure de formation des enseignants spécialisés dans l'enseignement des sourds-muets. Etablissement promis par le chef de l'Etat, qui n'a pas manqué d'instruire le ministre de l'Enseignement supérieur d'en hâter le lancement.

Concernant le secteur des sports, dont l'actualité récente a été assez fournie, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer les préparatifs liés aux Jeux méditerranéens d'Oran prévus pour l'été de l'année prochaine. Le Conseil des ministres a souligné la nécessité d'accorder un intérêt particulier «aux sports scolaires et universitaires dans diverses disciplines et créer des championnats locaux, étatiques et régionaux, afin d'établir un projet sportif national», rapporte la même source. Pour ce faire, Tebboune a recommandé la réorganisation du «lycée sportif pour permettre l'ouverture de suppléments régionaux à Constantine, Oran et Ouargla, après avoir déterminé avec précision l'ampleur de la demande pour cette spécialité dans la communauté éducative», lit-on dans le communiqué de la présidence de la République. Quant au talon d'Achille du secteur, à savoir la réalisation d'ouvrages sportifs majeurs, il a été décidé le transfert de tous les projets en souffrance au ministère de l'Habitat, afin d'assurer un suivi permanent et efficace de leur réalisation. Autre secteur moribond au menu du Conseil des ministres, le secteur touristique sera concerné par des mesures d'urgence, orientées sur le tourisme domestique qui devra s'adapter à la demande des familles algériennes. Concernant le tourisme international, le chef de l'Etat a préconisé l'implication des «représentations diplomatiques algériennes dans l'introduction et la promotion des produits traditionnels nationaux, y compris l'attribution d'espaces pour la tenue d'expositions permanentes», note la même source.