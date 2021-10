Les établissements universitaires ouvriront leurs portes, sur fond de prudence sanitaire, à partir de dimanche prochain afin d'accueillir graduellement les quelque 1,6 million d'étudiants. Pour éviter que les campus ne se transforment en de nouveaux foyers de l'épidémie, il a été décidé de démarrer la reprise universitaire en deux temps.

Avant de passer à l'étape des cours en présentiel, le tour sera donné d'abord aux cours en ligne.

Le télé-enseignement à distance débutera, en effet, à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'ont affirmé, à L'Expression, plusieurs responsables chargés de la coordination auprès de différentes universités de la capitale, à l'exemple de l'Uthb et de l'Ittc. Nos étudiants auront, dès aujourd'hui, la possibilité de consulter à travers les différentes plates-formes respectives de leurs campus des supports pédagogiques et des vidéos de cours, affirment nos sources. Pour y accéder, les étudiants doivent s'inscrire au compte, en saisissant le numéro de la carte d'étudiant.

Les étudiants «reprendront aujour-

d'hui contact» avec leurs professeurs encadreurs à travers plusieurs outils numériques. Il a été décidé dans certaines universités comme celle de l'Usthb de dispenser les cours via l'application Zoom. Un système de vidéoconférence qui permet les échanges à distance entre enseignants à l'université et leurs étudiants (réunions en ligne). En attendant la reprise des cours en présentiel, les campus ont, chacun de son côté, peaufiné leur protocole sanitaire.

Des mesures préventives ont été prises pour éviter tout risque de contamination au coronavirus, notamment avec la réduction du nombre de présents et de la durée des cours et TD.

Il est important de souligner que les campus ont également prévu d'accentuer la vaccination contre la Covid-19 dès la rentrée. Pour une rentrée à moindre risque, des espaces de vaccinations sont déjà prêts à accueillir les étudiants au sein des campus à partir du jour j de la rentrée, prévue le 10 du mois en cours. C'est le cas par exemple de l'université de l'Itfc qui a mobilisé les équipements et le personnel nécessaire pour accélérer la vaccination des membres de la famille estudiantine. Nombreuses aussi sont les universités ayant d'ores et déjà, pris l'initiative de lancer leur propre campagne de vaccination.

L'université Ferhat Abbas, à Sétif et l'université des frères Mentouri, à Constantine 1, pour ne citer que celles-ci, avaient ouvert leurs portes pendant les vacances, afin de permettre la vaccination des professeurs, travailleurs et leurs proches. Il y a lieu de noter, enfin, que la date de la rentrée universitaire avait été retardée d'un mois.

Une mesure qui s'imposait comme obligatoire pour protéger du péril que représente le virus qui chamboule les calculs du monde entier.