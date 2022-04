Les entreprises turques veulent renforcer leur présence en Algérie. Et la perspective de la visite attendue du président algérien, Abdelmadjid Tebboune en Turquie à l'invitation de son homologue Recep Tayyip Erdoðan pourrait contribuer à renforcer cette tendance. C'est, en tout cas, le voeu des industriels et hommes d'affaires turcs, rassemblés sous la houlette du Conseil turc «Muslad et Dttk», qui ont organisé, jeudi, un «iftar» en l'honneur des hommes d'affaires des deux pays au Sheraton d'Alger. Une visite très attendue et très épiée des deux côtés en vue de renforcer la coopération bilatérale et les échanges entre les deux pays. La cérémonie d'el iftar à laquelle ont pris part, outre les opérateurs économiques algériens et turcs, les ministres de l'Energie et des Mines, de l'Industrie, et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Star-up, l'ambassadrice de la Turquie en Algérie Mahinur Ozdemir Goktas qui a mis en exergue l'importance des liens entre les deux pays. Dans ce cadre, la diplomate turque fera état de la présence de plus de 1.400 sociétés turques activant en Algérie et employant plus de 30.000 travailleurs algériens. Pour la diplomate, «la participation des sociétés turques en Algérie est de grande envergure». La valeur des investissements directs turcs en Algérie dépasse les 5 milliards de dollars, a-t-elle précisé. Ces investissements touchent principalement les secteurs de la sidérurgie, les produits chimiques, le textile, le médicament et la construction. Dans le secteur de la construction et de l'habitat, le volume des réalisations des entreprises turques est évalué à 20 milliards de dollars, soit l'équivalent de 550 projets d'infrastructures et de logements réalisés. Concernant les échanges commerciaux bilatéraux, l'hôte du jour a révélé que ces derniers s'élèvent à 3.6 milliards de dollars pour l'année 2020. Avec une force d'adaptation et de résilience, les entreprises turques ont effectué une évolution foudroyante en Algérie, depuis les années 2000. La diplomate a estimé que «pour les entreprises turques, tous les secteurs sont stratégiques en Algérie». Intervenant en ouverture de cet iftar, le représentant de l'association turque des industriels et hommes d'affaires, Mustad, Erhan Çinçin a rappelé les liens unissant les deux pays avant de dévoiler l'envergure de son organisation. Avec plus de 60.000 entreprises affiliées et 12.000 adhérents, cette organisation turque envisage de sceller une nouvelle forme de coordination entre les entreprises activant en Algérie, et celles réparties à travers la Turquie et à l'étranger. La formule vise à faciliter un réseau d'entraide et d'échanges afin de colmater les manques formulés et les difficultés rencontrées. Pour sa part, le représentant de la branche Algérie du Conseil mondial des affaires turques Dttk, Ihsan Okay Tosyali entend «contribuer au développement des relations bilatérales des deux pays». Avec 145 Conseils d'affaires répartis dans le monde, le Dttk compte mettre l'accent sur le renforcement des volumes des échanges entre les deux pays. Okay Tosyali mise, lui aussi, sur la visite de Tebboune en Turquie pour accroître ces relations bilatérales. Et de réitérer l'invitation du Président Erdogan au Président Tebboune afin d'entamer une visite d'État en Turquie. Les Turcs entendent peaufiner davantage leur stratégie, en vue d'un redéploiement sur la scène économique algérienne, avec un accroissement du volume des investissements directs.