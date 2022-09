Dès qu'il a été annoncé dans l'agenda parlementaire que le Premier ministre sera, dans les jours à venir, devant les députés pour faire sa déclaration de politique générale, le brasier s'est rallumé. Le casting est lancé et chacun y va de son scoop. Et de son analyse. Dans cette littérature de la rumeur servie à profusion, on y trouve de tout et pour tous les goûts. Le président de la République se contentera-t-il de légers liftings pour garder l'ossature principale de son Exécutif? Ou bien, cette fois-ci, la bourrasque emportera-t-elle tout sur son passage y compris des hommes donnés pour êtres proches de l'entourage présidentiel? En réalité, il y a trois options qui se présentent au chef de l'État. La première est qu'il procède à un simple remaniement en changeant certains postes ministériels qui auraient failli. Une manière pour le Président de donner un coup de fouet pour accélérer la cadence, notamment dans la réalisation des chantiers dont certains traînent de manière inexpliquée. C'est aussi une occasion de faire tomber les peaux mortes au sein de l'Exécutif. Mais ce sera insuffisant surtout contreproductif au plan de la communication: on a trop fait attendre l'opinion publique qui risque d'interpréter ce changement comme une montagne qui accouche d'une souris. La deuxième option consistera en un remaniement profond qui touchera la quasi- totalité des départements ministériels. Les partisans de ce changement radical avancent de solides arguments. Ils estiment en effet que les nouveaux enjeux dictent plus qu'un simple lifting de l'équipe gouvernementale.

Ayant achevé l'installation de l'édifice institutionnel, le Président a déclaré vouloir faire de 2022, l'année du décollage économique par excellence. Un tel challenge, affirment-ils, ne peut se réaliser, qu'avec une nouvelle équipe. Par ailleurs, le Président n'est pas près de sacrifier un précieux capital de sympathie qu'il a su gagner auprès des populations au bout de trois pénibles années de gouvernance. Les citoyens retiennent que Tebboune a été celui qui a augmenté l'allocation chômage et la liste des bénéficiaires, qui a procédé à l'augmentation des salaires des travailleurs et des pensions de retraite, en adéquation avec les équilibres financiers. Toujours à l'écoute des populations, il a également instruit le ministre de l'Agriculture d'accélérer l'indemnisation des agriculteurs affectés, avant le début de la saison agricole en leur assurant tous les moyens nécessaires. Il a ordonné l'indemnisation du reste des victimes des récents incendies à travers un recensement minutieux associant les autorités locales. À ces défis économiques et sociaux, s'ajoute le redéploiement de l'Algérie à l'international. Une opération qui a nécessité de grandes compétences capables de monter sur le ring à chaque instant pour croiser le fer avec des adversaires coriaces. Le Président a déjà fait la mauvaise expérience des «ministres - stagiaires». «Certains ministres ont échoué. Pourtant tous sont titulaires de trois ou quatre diplômes universitaires, mais ils manquaient d'expérience... Nous avons désigné des ministres qui faisaient de la théorie sur les plateaux de télévision, mais dès qu'ils ont pris des postes de responsabilité, il n'y a rien eu!», a-t-il confié devant la presse nationale. La troisième option est de changer carrément de Premier ministre et donc d'installer un nouveau gouvernement. À ce niveau, Tebboune optera-t-il pour un Premier ministre technocrate ou politique? Choisira-t-il un Premier ministre issu d'un parti? Ou alors va-t-il ouvrir les placards et rappeler une ancienne personnalité jouissant d'un grand background politique?

Dans tous ces cas de figure, le remaniement ministériel n'est que la dernière opération qui vient couronner un long travail accompli auparavant. Les services de la présidence de la République se sont livrés depuis plusieurs mois déjà à un audit approfondi du gouvernement Benabderrahmane. Il se sont exercés à comparer «ce qui a été décidé en Conseil des ministres et ce qui a été réellement appliqué sur le terrain».