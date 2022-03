Trois décrets exécutifs portant déclaration d'utilité publique pour la réalisation des travaux de plusieurs projets routiers à Alger ont été publiés au Journal officiel (JO) n° 18. Signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane le 14 mars en cours, le premier décret n°22-102, a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération portant réalisation du dédoublement du CW 133 sur un linéaire de 6,5 km, section située entre le CW 142 et le CW 233, y compris deux ouvrages d'art. Selon ce texte, les terrains concernés par la déclaration d'utilité publique représentent une superficie totale de plus de 19 hectares, situés dans le territoire de la wilaya d'Alger au niveau des communes de Souidania, Rahmania, Douéra et Ouled Fayet. Le deuxième décret exécutif n° 22-103 a pour but de déclarer d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'une trémie à l'intersection de la RN 08, la RN 61 et le CW 59 aux Les Eucalyptus. Les terrains concernés représentant une superficie totale de plus de 8 ares, situés dans les territoires de la wilaya d'Alger (commune de Les Eucalyptus) et de la wilaya de Blida (commune de Larbaâ). Quant au troisième décret exécutif n° 22-104, il déclare d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de voiries à l'intérieur des sites de Djenane Sfari et Aïn Malha, communes de Birkhadem, Djasr Kasentina et Saoula (wilaya d'Alger).Les terrains servant d'emprise à cette opération, représentent une superficie totale de 8 hectares et 88 ares. Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d'expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires relative à la réalisation des travaux de ces projets «doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public», selon les décrets.