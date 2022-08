Un accord vient d'être trouvé quant au différend opposant l'entreprise réalisatrice et le maître d'ouvrage qui est l'Entreprise de gestion du métro d'Alger Un désaccord concernant la révision des prix de réalisation qui a fini par être aplani permettant ainsi à l'entreprise de s'engager à reprendre les travaux dès le mois de septembre prochain. L'annonce a été faite par la commission des transports de l'Assemblée Populaire de la wilaya de Tizi Ouzou qui n'a pas manqué de préciser que cette deuxième tranche sera livrée, selon l'accord, dans dix-huit (18) mois.

En fait, la deuxième tranche du transport par télécabine reliera, selon le maître d'ouvrage, la station CEM Babouche au centre-ville (à proximité du siège de la wilaya) au mausolée de Sidi Belloua.

À rappeler, par ailleurs, que le projet a nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire estimée à quelque 8,7 milliards de dinars. Un montant destiné à la réalisation de deux stations de départ et d'arrivée à Bouhinoune et à Redjaouna ainsi que quatre autres stations intermédiaires, situées, elles, respectivement à la Nouvelle-ville, au stade 1er Novembre, au siège de la wilaya (CEM Babouche) et à l'entrée de l'hôpital Belloua. Selon l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, la liaison entre ces deux stations sera assurée par le système de télécabine, alors que l'Etablissement hospitalier et le mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m d'altitude à Redjaouna, seront reliés par le moyen du téléphérique.

Il convient également de mentionner que le projet a été lancé en 2013 pour une livraison projetée pour la fin de l'année 2017. Après d'énormes retards, le premier tronçon d'une longueur de 2,5 kilomètres sera livré le mois de janvier 2020. Il reliera la gare de Bouhinoune à celle du CEM Babouche à proximité du siège de la wilaya avec un parcours de onze minutes.

Le projet constitue en fait un véritable moyen de soulager la pression sur les voies automobiles de la ville de Tizi Ouzou et ses environs. Le téléphérique et le transport par télécabine désengorgeront relativement la circulation dans la ville et soulageront les citoyens. Cette deuxième tranche, elle, sera d'un apport considérable pour les citoyens qui se rendent à l'hôpital Belloua. Un hôpital qui accueille beaucoup de malades car il abrite pratiquement la moitié des services du CHU Nédir Mohamed dont la partie principale se trouve dans le centre-ville.

Enfin, il convient de rappeler aussi que la wilaya de Tizi Ouzou avait, il y a de cela plusieurs années, mis au point un plan de circulation basé sur plusieurs gares intermédiaires. Ces dernières devaient accueillir les transports venant des 67 communes qui entourent la ville des Genêts et désengorger la circulation dans la ville.

Les voyageurs, eux, doivent rejoindre la ville par des bus qui relient les gares intermédiaires aux différents quartiers de la ville. Mais quelques années plus tard, il s'est avéré que le plan n'a pas donné de grands résultats contraignant ainsi les mêmes services à prévoir un autre plan de circulation.