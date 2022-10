De par sa situation géographique, au centre du pays, la wilaya de Bouira dispose d'un réseau routier consistant. Elle est traversée par l'autoroute Est-Ouest sur une longueur de pas moins de 100 km, justement une autoroute qui a subi des dégradations à plusieurs endroits. Les services concernés tentent à chaque fois de réhabiliter la chaussée, notamment aux endroits accidentés, l'on cite la descente de Djebahia où les services de la Protection civile enregistraient souvent des carambolages, parfois mortels. C'est, en fait, une descente à forte inclinaison dont la chaussée est sérieusement impactée par les surcharges des poids lourds, d'où l'apparition des nids de poule et des bosses qui sont entre autres, à l'origine de ces accidents de la circulation, bien entendu, les manoeuvres dangereuses des chauffards ne sont pas à négliger.

Afin de mettre fin à ce cauchemar des routiers, les services concernés ont entamé des réhabilitations, notamment de la première position, étant la plus dégradée et sur une distance de quatre km. Les travaux sont en cours et la circulation a été déviée sur la RN 5, pour les poids lourds, depuis quelques semaines, l'on apprend, que le wali de Bouira Abdelkrim Lamouri a exigé de l'entreprise d'accélérer la cadence, des travaux en n'excédant pas 15 jours. Un autre axe autoroutier vivement attendu par les populations, hélas, les travaux sont à l'arrêt depuis 2014, selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya. Il s'agit de la pénétrante autoroutière reliant la wilaya de Bouira à celle de Tizi Ouzou, en passant par Draâ El Mizan, cette route serait un véritable désenclavement pour une très grande région dont de nombreux villages sont éparpillés un peu partout sur ces monts et collines du massif du Djurdjura.

Cette autoroute traverse la wilaya de Bouira sur une longueur de 12 km; selon les services de la wilaya, les raisons de l'arrêt de travaux sur ce tronçon, seraient, entre autres, les oppositions de riverains; c'est pourquoi le wali de Bouira a encore tenté, la semaine dernière, le dénouement de ce problème avec les contestataires. Selon un communiqué de la wilaya, le taux d'avancement des travaux sur ce même tronçon est d'environ 70% et des engagements auraient été pris pour achever ce tronçon de 12 km au mois de mars prochain.

S'agissant du réseau des Routes nationales, il y a lieu de rappeler les difficultés rencontrées, notamment durant la saison hivernale, par les usagers des Routes nationales n°15, 30 et 31, reliant la wilaya de Bouira et la wilaya de Tizi Ouzou via respectivement, Aswel, Saharidj et Aghbalou. Là, les neiges tombent en quantités importantes et engendrent des arrêts de la circulation. Il serait très important de rapporter les soucis et les doléances des APC traversées par ces routes, à savoir les communes de Aghbalou, Saharidj et El Asnam, qui, chaque année, revivent le cauchemar de l'opération de déneigement, avec beaucoup de difficultés: les services de ces APC réclament des engins spéciaux et puissants. «On n'a pas suffisamment de chasse-neige ni de niveleuses, et l'on fait appel à la contribution des particuliers et autres bénévoles», précisent les maires de ces communes.

Enfin, il serait utile de rappeler que pas mal de points noirs sont enregistrés sur les Routes nationales, soit la dégradation des chaussées ou des virages dangereux: l'on cite le cas des tournants d'El Gorte, entre Sour El Ghozlane et Dirah, sur la RN menant vers les villes du Sud algérien, le rétrécissement de la route et l'affaissement du sol sur la route de montagne vers Tizi Ouzou, aux environs de Aïn Zebda et un peu plus bas que le col Tirourda, dans la commune d'Aghbalou, il y a également l'étroitesse de la chaussée au niveau de la Route nationale menant vers Tizi Ouzou via Saharidj, aux environs du tunnel, plus bas que le col de Tizi N'kouilal, là plusieurs accidents sont enregistrés.