La date du 1er Mai, appelée «la fête du Travail», certains lui donnent le qualificatif de «la fête des Travailleurs», d'autres vont dans le sens plus politique et engagé pour lui coller l'appellation de «la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs». C'est dire que la date du 1er Mai est porteuse d'une démarche universelle et internationaliste en matière de luttes et de sacrifices consentis par le mouvement ouvrier depuis sa cristallisation à nos jours.

L'Algérie fait partie des pays et des nations qui ont donné un sens glorieux à cette date symbolique qui incarne le combat de tous les travailleurs et travailleuses du monde pour l'amélioration de leurs conditions de travail et le changement pour asseoir des régimes politiques qui tiennent compte de la réalité socio-économique et politique de la majorité des travailleurs qui représentent la force du travail et créatrice par excellence des richesses dans le monde.

Le combat des travailleurs de par l'histoire a pu créer une lueur d'espoir pour les peuples qui ont vécu sous toutes les formes la domination et l'exploitation. L'Algérie a vécu cette domination et cette exploitation sous la forme la plus éhontée et exécrable, à savoir le colonialisme avec tout ce qu'il véhicule comme négation de droits et soumission à la volonté de la machine coloniale et ce qu'elle charrie comme expression de l'effacement de l'Autre, c'est-à-dire le colonisé, le dominé et le damné.

Cette condition coloniale portait les germes de sa liquidation qui se faisait manifester petit à petit à travers le renforcement du mouvement de l'émigration vers la métropole française des travailleurs algériens en quête d'une vie décente et digne.

La cristallisation de la conscience ouvrière s'est vue éclore dans les usines et les manufactures de France. C'est la contradiction qui commence à germer au fur et à mesure dans les rangs des travailleurs algériens et maghrébins en général qui faisait nourrir ces derniers au patriotisme et aux notions de libération politique et sociale.

C'est dire que l'émigration algérienne a constitué le creuset de la rupture avec l'ordre colonial, que les Algériens ont pu aiguiser leurs armes et allier la lutte pour la cause de la Libération nationale et l'affranchissement de l'exploitation du capital international en même temps à travers la lutte politique et syndicale.

L'Etoile Nord-africaine est l'expression de l'émergence de la conscience ouvrière et politico-syndicale de l'émigration algérienne qui commençait à croire en la lutte et le combat pour la libération du peuple qui croupissait sous le joug de la machine coloniale et de son affranchissement de l'appareil économique des plus inégalitaires et des plus exploiteurs.

Les travailleurs algériens ont su allier le combat de Libération nationale pour le recouvrement de l'indépendance et la souveraineté nationales sans pour autant que la lutte pour les fondamentaux du mouvement ouvrier soit sacrifiée.

C'est cette ligne fondatrice de l'approche patriotique et anticoloniale qui a accompagné le parcours de l'Algérie indépendante. C'est là une démarcation par rapport à l'héritage colonial et son mode de gestion et de production à tous les niveaux.

Le 1er mai a été célébré par l'Algérie indépendante et souveraine en apothéose, elle ne ménageait pas ses forces pour faire de cette date un moment historique pour intensifier la lutte et le combat sur le plan économique et social pour avoir plus de moyens à même de permettre à l'Algérie d'avoir une place digne de ce non dans le concert des nations modernes.

L'Algérie a pu accompagner plusieurs générations depuis l'indépendance en les dotant de tous les moyens pour qu'ils puissent profiter des atouts de l'époque et rivaliser avec les autres nations sur le plan de l'enseignement, la formation technique, le travail dans des conditions où l'Etat assuré le confort et les fondamentaux au plan de la sécurité sociale et autres.

Les menaces que traverse le monde moderne font reposer les questions de l'avenir de l'humanité avec le système actuel et les dangers qu'il représente pour le monde en général. L'Algérie n'est pas en reste de ce monde qui bouge et qui bouillonne. Les forces du progrès et patriotiques sont interpellées à conjuguer les efforts pour barrer la route à toutes les menaces que mènent les forces de domination et de la reconquête coloniale.

Les travailleurs doivent se dresser tel un rempart pour protéger et sauvegarder l'Etat national comme prolongement de leur combat pour se libérer du joug du système colonial et sa mainmise au nom d'une mondialisation débridée et ravageuse.