Il est indéniable que les dessertes ferroviaires de la banlieue d'Alger sont capitales, cela, sans jeu de mots. Pas moins de 26 gares sont desservies pour assurer ces services qui assurent le transport de millions de travailleurs qui affluent chaque matin que Dieu fait, vers la métropole du pays pour y travailler, effectuer des démarches administratives, rendre visite à la famille ou amis ou tout simplement visiter Alger la Blanche. La banlieue algéroise connaît, en effet, un important flux de voyageurs, soit 32,6 millions de voyageurs, équivalent à 91000 voyageurs par jour tous moyens confondus et 900 voyageurs par train quotidiennement.

La progression annuelle du transport des passagers sur le réseau de la banlieue algéroise continue d'engranger des parts de marché confortables compte tenu de leurs services bien adaptés aux besoins spécifiques d'une clientèle constituée en grande majorité de voyageurs contractuels, d'étudiants, de corps constitués et de travailleurs. À ce titre, les services itinérants de la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) n'ont de cesse, il faut le reconnaître, d'améliorer les conditions d'accueil et de transport de leurs usagers. Point de vue propreté, climatisation des rames, de plus en plus de respect dans les horaires...Ce n'est quand même pas une mince affaire d'assurer confort et sécurité, lorsqu'on voit, pour le premier aspect soulevé, l'irrespect de certains jeunes envers les gens du troisième âge et les femmes nombreuses de nos jours à se déplacer pour aller travailler loin de leur domicile à l'adresse desquelles sont proférées des paroles souvent indécentes ou pour leur céder une place assise par exemple, comme on nous l'a appris, jeunes que nous étions.

Pour l'aspect sécuritaire, il a été relevé nombre de fois des «agressions» verbales, aussi minimes soient-elles, contre des femmes seules qui «encaissent» des propos indécents à faire rougir de honte le plus aigri d'entre nous. En sus de ces comportements condamnables, à la limite d'une agressivité physique, ont été constatés, et relatés par les victimes elles-mêmes, de pincements ou de gestes inconvenants, voire impudiques, envers cette gent désarmée et surtout impuissante pour répondre à ces gestes irresponsables étrangers à notre culture sociétale.

Les vols à la tire aux abords des gares, surtout des téléphones portables, ne sont pas absents ni rares, même si de nos jours un tel forfait ne reste pas impuni grâce à la diligence des services spécialisés de la Sûreté nationale et de la justice qui condamnent sévèrement ces actes.