La régularisation des jeunes contractuels travaillant avec des contrats à durée déterminée (CDD) se poursuit dans la wilaya de Tizi Ouzou. Hier, à l'occasion de la Journée nationale du chahid, la wilaya a procédé, dans une cérémonie présidée par le wali, Djilali Doumi, à la régularisation de 257 jeunes pour enfin leur permettre d'exercer leur fonction sans l'angoisse de se retrouver au chômage.

La cérémonie qui s'est déroulée au niveau du théâtre régional Kateb Yacine, a regroupé les responsables des secteurs concernés, des organismes en charge de ce dossier outre les jeunes concernés, ainsi que leurs familles. Dans son allocution, le wali a réitéré l'intérêt qu'accorde les pouvoirs publics à ce dossier. En fait, la régularisation des jeunes recrutés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion est une demande que ces derniers n'ont jamais cessé de réclamer. Des marches, des rassemblements et des sit-in sont régulièrement tenus devant plusieurs sièges de directions concernés, d'entreprises et de la wilaya.

Les jeunes ont, depuis plusieurs années, réclamé leur régularisation, afin d'avoir un poste de travail stable et fonder ainsi une famille. Dans tous les domaines d'activité, ces derniers étaient recrutés mais sont restés dans la précarité. Parmi ces jeunes dont l'avenir reste incertain, l'on peut citer des catégories diverses qui ont d'ailleurs organisé des marches et des rassemblements pour leur régularisation. L'on pouvait même constater la présence dans cette situation de milliers de diplômés titulaires de doctorat. Des universitaires ayant passé toute leur jeunesse à étudier qui se retrouvent avec des CDD qui, parfois, ne sont même pas adaptés à leurs diplômes. Lors d'un rassemblement qu'ils ont tenu devant le siège de la wilaya, il y a quelques mois, les représentants de cette catégorie s'étonnent de se retrouver à recevoir un salaire de 1500 dinars avec un diplôme de doctorat. Une autre catégorie a exprimé, il y a quelques jours seulement, sa colère quant à cette situation de précarité intenable pour un jeune qui a eu à la subir durant six à sept années consécutives. Mercredi dernier, ce sont les enseignants qui ont organisé un rassemblement devant le siège de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou pour justement réclamer une régularisation de leurs postes de travail. Pour ces derniers, il est inconcevable que le ministère de tutelle recrute de nouveaux enseignants en mettant fin aux contrats d'autres enseignants ayant une expérience de cinq années ou plus.

Enfin, il convient de faire remarquer que le recrutement de ces centaines de jeunes est un indicateur de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette question qui touche la sève de la société.

Les jeunes pourront ainsi garder espoir de se voir régulariser dans leur poste même progressivement. Une issue heureuse qui pourrait ainsi prémunir les jeunes de toute idée de s'aventurer dans les réseaux d'émigration clandestine. Dans un poste stable, le jeune peut penser à fonder une famille et se stabiliser dans son milieu social.