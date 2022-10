Le taux de participation aux élections communales partielles qui se tiennent samedi, a atteint jusqu'à 15h00, 19,19% dans la wilaya de Bejaia et 17,39% dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a fait savoir, samedi à Alger, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections Anie, Mohamed Charfi.

Dans une déclaration à la presse au siège de l'Anie au Palais des nations, M.Charfi a indiqué que le taux de participation avait atteint à 15h00, 19,19% dans les quatre communes concernées par le scrutin à Bejaia, contre 17,39% dans les deux communes de Tizi-Ouzou.

A Bejaia, le taux de participation a atteint 43,03% dans la commune de Feraoun, 23,46% à M'cisna, 12,70% à Toudja et 10,26% à Akbou.

A Tizi-Ouzou, ce taux a atteint 15,87% dans la commune d'Aït Mahmoud et 19,01% à Aït Boumahdi.

Adressant ses remerciements aux candidats et aux électeurs pour «le sens de responsabilité et de discipline» dont ils ont fait preuve, M. Charfi s'est dit optimiste quant au bon déroulement de l'opération électorale.