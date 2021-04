Autorisée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, la prière des tarawih pour ce mois de Ramadhan 2021, est censée se tenir dans le respect d'un protocole sanitaire imposant. Or, à Annaba, ni la prière du vendredi encore moins celle des tarawih ne répondent aux conditions qui leur sont imposées. Tous les lieux de culte affichent chaque vendredi complet. hormis quelques mosquées où, les citoyens observent un relatif respect, des mesures de protection. On parle de citoyen et non de fidèle, parce que tout simplement le vrai fidèle, veille à la préservation de sa vie et celle d'autrui. Ce qui n'est pas le cas à Annaba, dont la majorité des mosquées regorge de pratiquants des prières rituelles, en quête de la grâce de Dieu. Une grâce qui ne peut trouver son sens, lorsqu'on sait que ces citoyens narguent les consignes sanitaires, notamment la distanciation sociale. Pis encore, cette grâce qui n'adhère pas aux conditions de la tenue de la prière du vendredi, qui enregistre l'affluence des personnes âgées et malades ainsi que des enfants. La prière des tarawih, quant à elle, transforme la majorité des mosquées d'Annaba, en boîte de sardines. La compression, en côte à côte des pratiquants considérés «prieurs» est visible à l'oeil nu. Au-delà, la présence des femmes bien évidemment, qui, en dépit de l'interdiction de se rendre à la prière des tarawih, toutes autant que les personnes âgées et malades, ces fidèles inconscients et irresponsables ont, depuis le premier jour du mois sacré, accompli les deux prières, avec l'air de signifier aux concernés par le secteur des affaires religieuses, qu'ils sont plus religieux qu'eux. Sinon, comment expliquer cet entêtement qu'ils manifestent, dans l'accomplissement des tarawih dans des conditions, qualifiées par plus d'un, de dangereuses.