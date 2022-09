Le cinquième recensement général de la population s'est déroulé durant le mois d'avril 2008. Plus de 14 années plus tard, il est clair que la situation ne sera plus la même, à commencer par la taille de la population qui grossit de plus d'une dizaine de millions d'individus. Entre le moment où les statisticiens travaillaient sur les informations récoltées par des dizaines de milliers d'agents, plus de quatorze années se sont écoulées. D'innombrables nouveautés ont fait leur apparition dans le tissu social algérien.

L'un des exemples les plus saillants des changements profonds dans le comportement des Algériens est sans conteste l'explosion de la communication, à travers une évolution exponentielle de l'introduction des nouvelles technologies de la communication. L'année 2008 est celle de l'introduction des réseaux sociaux qui ont, faut-il le souligner, révolutionner les rapports au sein de la société. Ce phénomène, jusque- là inédit et dont on voit encore l'impact sur les moeurs des Algériens, influera à n'en pas douter les résultats de l'enquête. À travers une démocratisation tous azimuts de l'usage des smartphones en Algérie, en ce sens que même des enfants de moins de 5 ans y ont accès, en plus de la baisse régulière et importante des coûts de connexion, grâce aux multiples formules développées par les opérateurs publics et privés, les relations sociales s'en sont trouvé totalement chamboulées.

Les distances ont quasiment disparu. Des familles sont désormais en contact permanent et instantané avec leurs proches installés à l'étranger. Le même outil technologique éloigne paradoxalement les familles dans une même ville. La communicabilité à outrance rapproche les plus éloignés et éloigne les plus proches. Cette donne majeure de l'évolution sociétale en Algérie, ces 14 dernières années, sera au centre des changements importants que découvriront les citoyens sur eux-mêmes. Mais cette surcommunication n'a d'influence que rattachée à d'innombrables autres facteurs apparus dans l'intervalle de deux recensements. En effet, dans le même temps, on retiendra un gigantesque effort de réalisations de logements par l'État. La formidable dynamique qu'a connue le secteur de l'habitat a permis à des centaines de milliers de familles de sortir des bidonvilles, mais aussi et surtout à quitter les domiciles parentaux pour fonder de nouveaux foyers. Il devient clair que la famille nucléaire s'impose très largement par rapport au modèle des familles élargies où les enfants cohabitent avec leurs tantes, leurs oncles et leurs grands- parents.

Le phénomène qui a certainement connu une progression exponentielle au rythme exceptionnel de réalisation de logements n'est désormais pas propre aux grandes villes, mais concerne aussi les plus petits villages de la République. Cette donne est centrale dans l'évolution de la société algérienne, que ce soit dans les réflexes de solidarités familiales ou dans l'éducation de la nouvelle génération.

Ainsi, un jeune Algérien qui a grandi loin de ses grands- parents et disposant à temps plein d'un outil de communication qui le lie au monde entier a certainement d'autres objectifs que celui recensé en 2008.

Cette ouverture sur le monde impacte très sérieusement la perception qu'ont les Algériens du monde de l'entreprise, les rapports ne sont manifestement pas les mêmes. Une multitude de métiers sont nés à la faveur des nouvelles technologies et même les anciens métiers en sont également influencés. On ne travaille plus de la même manière et le mode de recherche d'emploi subit la même révolution. Les recenseurs découvriront beaucoup de nouvelles habitudes familiales. Les parents de 2022 n'ont certainement pas les mêmes priorités. L'éducation des enfants a changé. Il s'est professionnalisé avec toutes ces nounous qui gardent les petits des mères de familles travailleuses.

Celles-ci, contrairement à celles vivant dans des familles élargies, n'ont plus besoin de justifier leur désir de travailler. Le tabou est tombé dans toutes les grandes villes et l'accès de la femme à l'emploi est entré dans les moeurs de la société. Ce chamboulement que l'on perçoit au quotidien n'est pas sans provoquer des conséquences dans l'équilibre des foyers et même à l'échelle de la société. Il est, disons-le, à l'origine de l'accélération d'autres phénomènes à l'image des divorces, mais aussi aux habitudes alimentaires des Algériens. Les fast-foods fleurissent dans les rues des grandes villes et l'obésité prend des proportions au sein du tissu social.

Enfin, il est entendu que le recensement général apportera à n'en pas douter des informations surprenantes sur la société algérienne d'aujourd'hui.