Sous le slogan «Avec notre jeunesse nous bâtissons notre pays» la 2ème édition du Salon du tourisme se tient opportunément au jardin d'Essai, à El-Hamma, un haut lieu du tourisme dans la capitale. Avec la participation de plus de 40 microentreprises, activant dans les domaines du tourisme et de l'artisanat, cette édition s'articule autour des premiers impacts des actions de réformes économiques, notamment celles des dispositifs d'aide à l'investissement et à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. C'est dans cette optique que l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) a initié cet événement.

Mettant en avant le rôle qu'a joué la valorisation de la création de microentreprises, ces dernières années, dans le développement local. Il faut dire, que les nouvelles dispositions mises en place pour faciliter aux jeunes l'accès à l'investissement, ont contribué à hisser le niveau de l'accompagnement et la collaboration à une vitesse supérieure, qui permet ,aujourd'hui, d'ouvrir des horizons nouveaux et porteurs. C'est dans cet ordre d'idées, que la cheffe de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises,Mme Tamani Ferchichi, a tenu à préciser que cet événement vise à «asseoir un partenariat efficace et effectif entre les différents acteurs des secteurs du tourisme, de l'artisanat et des produits du terroir, de manière à contribuer au développement économique local. Le Salon constitue, également, une occasion pour mettre en avant les avantages qu'offrent l'Anade et l'Angem aux jeunes porteurs de projets dans le cadre des réformes engagées par le ministère délégué chargé des Microentreprises».Il y a lieu de convenir que l'opportunité et le besoin de cette avancée peuvent immédiatement avoir un ancrage solide dans la relance de l'économie nationale. Du simple fait que la collaboration entre le secteur du tourisme et celui de la micro- entreprise, se révèle plus indiquée. Elle s'explique aisément par le besoin qu'exprime le secteur du tourisme en matière de développement, de restructuration, et d'infrastructures, alors que le secteur de l'entrepreneuriat présente les capacités et les compétences pour contribuer à cette tâche. C'est précisément le fondement du principe de l'offre et de la demande. C'est ce qu'a précisé M. Tabet, directeur du tourisme de la wilaya d'Alger, relevant que «ce rendez-vous intervient dans le cadre des efforts visant à relancer le secteur du tourisme et les activités annexes après deux années de pause, imposées par les répercussions du Coronavirus. Cette manifestation permet de créer des relations de travail entre les acteurs dans le domaine du tourisme et les entreprises activant dans la production des produits du terroir. Elle vise, ainsi, à valoriser la qualité du produit local et les échanges commerciaux».Une réalité économique, qui attend de se concrétiser sur le terrain, pour confirmer de façon forte, l'émergence d'une nouvelle dynamique, désormais axée sur la jonction des efforts et la cohésion entre les secteurs. Pour sa part, le directeur général de l'Anade, M. Bouziane a indiqué que «ce salon vise à informer le public sur le rôle de l'Anade dans la création de microentreprises dans divers secteurs, à savoir, le tourisme, les services et l'artisanat et créées dans le cadre des dispositifs de l'Anade et de l'Angem».