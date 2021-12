Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Walid a mis en avant l'expérience algérienne en matière de start-up et les efforts du gouvernement algérien, fournis dans ce domaine.

Le ministre a participé à la 7e édition de la Conférence du dialogue méditerranéen qu'abrite la capitale italienne, Rome, du 2 au 4 décembre écoulés a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Lors des travaux de cette conférence à laquelle avaient pris part des chefs de gouvernement, des ministres d'Etat, ainsi que des représentants d'instances onusiennes, El-Mahdi Walid a insisté sur les efforts livrés par le gouvernement algérien en vue de soutenir les start-up et l'innovation, peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Le ministre délégué a mis en exergue «le rôle actif» de l'Algérie dans la région de la Méditerranée et sa disposition à «coopérer de manière effective» dans le domaine de l'approvisionnement, en réponse aux exigences des enjeux économiques et technologiques de l'après-Covid-19. En marge de la conférence, Walid a rencontré le secrétaire d'Etat italien chargé de la Coopération internationale, Manlio Di Stefano, avec qui il a examiné les perspectives de développement de la coopération et du partenariat entre les deux pays en matière de start-up, d'économie de la connaissance, de mécanismes de transfert de la technologie et d'innovation ouverte, ainsi que d'échange d'expertises.

Le ministre délégué a supervisé la signature d'un nombre d'accords entre l'accélérateur de «Start-up Algeria Venture», le Fonds italien de l'innovation (CDP) et le Réseau international des PME (Insme), pour la promotion de l'écosystème des start-up en Algérie.