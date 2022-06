Les spécifications techniques relatives aux jus et aux nectars de fruits, jus de légumes et boissons au jus de fruits et de légumes, ont été fixées par un arrêté interministériel paru au dernier numéro du Journal officiel. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux jus de fruits pressés ou à base de concentré, mais aussi aux jus de fruits obtenus par extraction hydrique, aux jus de fruits déshydratés et au concentré de jus de fruits. Elles s'appliquent, également, à la purée de fruits, au concentré de purée de fruits, au nectar de fruits, au jus de légumes, au jus de légumes à base de concentré, au jus de légumes déshydraté, au concentré de jus de légumes, à la purée de légumes et aux boissons aux jus de fruits ou de légumes. Ainsi, selon la nouvelle réglementation, «les jus et les nectars de fruits et les jus de légumes doivent être fabriqués avec des fruits et des légumes sains, parvenus à un degré de maturation approprié, frais ou conservés».

Pour le jus d'agrumes, «le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe (partie la plus interne du fruit), sauf pour le jus de lime» qui, toutefois, «doit adopter des procédés pour réduire, au maximum, la présence dans le jus, de constituants des parties extérieures du fruit». Les pépins, graines et peaux, les parties ou composants des pépins, graines et peaux des fruits et légumes ne sont pas, incorporés dans le jus, explique le texte. «Les jus les nectars de fruits et les jus de légumes doivent avoir la couleur, l'arôme et la saveur caractéristiques de la variété de fruits ou de légumes dont ils proviennent», est-il spécifié dans le JO, qui précise que «le jus de légumes peut être clair, trouble ou pulpeux». «Les boissons au jus de fruits préparées exclusivement à partir de jus de citron ou de jus de lime doivent contenir, au moins, 6% de masse de jus de citron ou de jus de lime dans le produit fini». Concernant la concentration des sucres ou de miel ajoutée, «elle ne peut dépasser 20% du poids total du produit fini», pour les nectars de fruits, et «50 gr/kg de ce poids pour les jus de légumes, de concentré de jus de légumes et de jus de légumes à base de concentré des jus de légumes». «Dans la fabrication de boissons aux jus de fruits ou de légumes, la proportion de jus de fruits ou de légumes dans le produit fini doit constituer au moins 10% de masse sous la forme de jus de fruits ou de légumes, de jus de fruits ou de légumes préparés à base de concentré ou un mélange de ces composants pour tous les fruits et les légumes». Quant à la teneur d'éthanol, issue de la fermentation dans les produits finis, objet de ce texte, «elle ne doit pas dépasser 0,1%» précise le texte. Par ailleurs, la mention «gazéifié» ou «pétillant» à proximité de la dénomination de vente du produit, doit être ajoutée lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 gr/litre (g/l). Lorsque des sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, la mention «contient des sucres naturellement présents» doit être indiquée à proximité de la dénomination de vente du produit. L'étiquetage des boissons aux jus de fruits ou de légumes doit comporter, notamment, la mention «gazéifié» ou «pétillant», à proximité de la dénomination de vente du produit, lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 g/l. «Il est obligatoire de se conformer aux dispositions de cet arrêté, dans un délai d'une année, à compter de sa date de publication au JO», stipule enfin la nouvelle réglementation.