Constantine enregistre de plus en plus de cas de Covid-19. La troisième vague, prévue par les spécialistes, s'est confirmée avec l'arrivée de la chaleur. Cela est, forcément, dû aux multiples rassemblements tenus lors de la campagne électorale, créant ainsi des foyers de contamination, mais aussi au relâchement de la population qui a négligé les gestes barrières et le non-respect des mesures de sécurité sanitaire. Les chiffres récemment enregistrés, prouvent, malheureusement, la hausse importante des cas d'atteinte de Covid-19, avec plusieurs décès.

Les médecins et les spécialistes ne cessent de lancer les appels à l'égard de la population, prévenant, notamment sur l'apparition de variants de la Covid-19, plus agressifs. De nombreux cas, selon les spécialistes, ont dû être admis en urgence à l'hôpital pour des complications respiratoires, d'où cette inquiétude ayant contraint ces mêmes spécialistes à revenir vers des mesures plus strictes. Ils préviennent également contre l'automédication, qui provoque souvent des gênes plus graves, du fait que le sujet ne prend pas au sérieux les symptômes de la Covid-19, pensant qu'il s'agit d'un simple rhume ou d'une simple grippe. Les nouveaux cas sont principalement des jeunes, ces derniers temps, et, pour les spécialistes, il est temps de lancer des campagnes de sensibilisation pour se faire vacciner.

A ce sujet, justement, plusieurs centres de vaccination sont ouverts à Constantine, pour faciliter l'accès au traitement. Les citoyens sont donc priés de se rapprocher des polycliniques les plus proches, aussi bien pour consulter des médecins, que pour bénéficier du vaccin qui est disponible. Cela, selon les spécialistes, permettra de se prémunir et ainsi, freiner la pandémie, et se protéger soi-même, sa famille et ses proches. Il est, également, important de souligner que les chiffres annoncés ne reflètent pas l'image exacte de la situation. Les tests PCR des cas positifs relevés par des laboratoires privés ne sont pas pris en compte. Pourtant, ce sont des cas réels. C'est d'ailleurs suite à la recrudescence du nombre de cas, que le Centre hospitalier universitaire a décidé d'augmenter le nombre de lits réservés aux malades. Le chargé de la communication à l'hôpital universitaire de Constantine, Aziz Kâabouche, a déclaré que «le conseil médical de l'hôpital a décidé, au début de cette semaine, l'augmentation du nombre de lits réservés aux malades de Covid-19». Et d'indiquer que «cette mesure a été prise dans le cadre de l'application du plan «B», qui est considéré comme la deuxième étape que l'administration a mise au point pour prendre en charge les malades». A noter que le nombre de personnes hospitalisées au niveau de la réanimation a atteint

25, samedi dernier. Ce qui a créé une pression, vécue d'ailleurs, depuis plusieurs jours. 76 sujets atteints de Covid-19, dont 27 sont actuellement sous soins intensifs, au service des maladies infectieuses et

32 au service de médecine interne, en plus de neuf malades au service des consultations médicales.