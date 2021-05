Des Algériens ont encore marché, hier, dans quelques villes du pays. L'actualité sociale récente qui a vu des éléments de la Protection civile manifester dans la capitale a donné lieu à un slogan, certainement concocté dans le laboratoire de Rachad. En effet, les animateurs de la marche d'Alger ont clairement établi un rapport entre le mouvement d'humeur des pompiers et les services de renseignements qu'ils accusent de vouloir les mater. La politisation de la colère des agents de la Protection civile était plus qu'évidente et l'intention d'allumer la mèche en excitant la fibre sociale des Algériens pour les monter contre l'Etat a été la constante de la marche d'hier. Les «crieurs» qui haranguaient la foule n'avaient visiblement d'autre objectif que de noircir le tableau, attenter à l'image de l'Etat et créer une césure entre les fonctionnaires de la Protection civile et leur hiérarchie directe. Le mode opératoire des organisations versées dans le «régime change» sautait aux yeux, hier, de sorte qu'il n'existait aucune once de syndicalisme et encore moins une quelconque volonté d'aider les travailleurs algériens à obtenir gain de cause dans les revendications qu'ils expriment. Non, l'objectif des initiateurs des slogans était strictement politique. Il visait l'instrumentalisation d'un fait socio-économique identifié pour le sortir de son contexte initial afin d'en faire un produit de déstabilisation de l'Etat. Les manifestants qui reproduisaient ledit slogan lui donnent une dimension qui se veut «populaire» et les manipulateurs ne manqueront pas de le classer dans le registre des «reproches» que feraient les Algériens à leur gouvernement. Il n'est pas interdit de penser que les vidéos filmées, hier, atterriront dans les semaines ou mois à venir dans un dossier destiné à des instances internationales, histoire d'appuyer des accusations, à ce jour factices.

Cette nouvelle tentative d'alourdir ledit dossier intervient au lendemain d'une pétition signée par des milliers de citoyens, dont des personnalités connues, attirant l'intention sur les menaces qui guettent le pays. Ces voix algériennes qui s'exprimaient librement dans le Mouvement populaire en sont, aujourd'hui, exclues par des barbouzes du Hirak qui laissent place nette aux slogans haineux. La foule composée majoritairement d'honnêtes gens, ne sait pas qu'elle sert les intérêts d'un groupe. Mais il est dit qu'un jour, les Algériens sauront toute la vérité.