Après une semaine du début de la campagne pour les élections législatives du 12 juin, les candidats n'ont pas encore investis les sites d'affichage réservés pour la circonstance à travers les communes et les villages. À l'exception de quelques rares postulants qui commencent à développer un argumentaire pour convaincre, le reste des candidats n'est pas encore visible. Pourtant, l'on s'attendait à une concurrence rude et richement colorée par le fait que les listes soient ouvertes, ce qui fait, en effet, que tous les candidats d'une même liste sont à chances égales d‘obtenir le nombre de voix nécessaires pour accéder à l'Assemblée populaire nationale.

A rappeler également que la course électorale dans la wilaya de Tizi Ouzou continue de mobiliser les listes partisanes au détriment des candidats libres. Selon les chiffres obtenus auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), quelque 16 listes sont présentées ou parrainées par des partis politiques sur les 20 en course pour les 11 sièges dont dispose la wilaya de Tizi Ouzou à l'Assemblée populaire nationale. Quatre listes seulement ont été présentées par des candidats libres dont la majorité a déjà tenté sa chance en 2017.

À rappeler, par ailleurs, que la wilaya de Tizi Ouzou a mis les moyens pour assurer une campagne convaincante à même d'attirer les électeurs. Quelque 623 sites d'affichage et 30 salles ont, en effet, été réservés pour assurer une bonne communication aux candidats.

Ces sites sont répartis à travers les villages, les quartiers des chefs-lieux de la wilaya tandis que les salles mobilisées représentent toutes les maisons de jeunes, tous les centres culturels en plus de la grande salle de la Maison de la culture et du théâtre régional situés au niveau du chef-lieu de wilaya. Notons aussi que quelque 698.000 électeurs composent le corps électoral de la wilaya de Tizi Ouzou.

Au sujet justement de ces listes, notons que le Front de Libération nationale est présent dans une liste conduite par Amar Arib, tandis que Abdenour Belarbi dirige, lui, celle du Rassemblement national démocratique. Le FNA de Moussa Touati se présente pour sa part avec une liste conduite par Omar Aït Mokhtar alors que la liste du Mouvement de l'entente nationale est conduite par Youcef Yetouche. Au chapitre des listes indépendantes, l'on constate le retour, pour la deuxième fois, de la liste Tagmats conduite par l'ex-maire de la commune du chef-lieu de Tizi Ouzou Ouahab Aït Menguellet qui a fait ses preuves à la mairie du chef-lieu de wilaya. Une autre liste indépendante Hisn El Matine est,elle,conduite par Salah Tiza.

Enfin, rappelons que les candidats se présentent cette fois avec une nouvelle configuration induite par une nouvelle caractéristique des listes.

En effet, la loi électorale donne la chance à tous les candidats de prétendre aux voix des électeurs car les listes sont ouvertes. Désormais, le classement dans la liste n'a plus son importance habituelle car le candidat peut choisir les noms de son choix dans une même liste. Ce qui augure d'une concurrence rude, même entre les candidats d'une même liste.