La ville de Béjaïa et ses régions balnéaires ont fait le plein cette année. Le mois d'août aura, à lui seul, permis une relance de l'économie locale. Revers de la médaille, la délinquance, les vols, les agressions et les trafics de tous genres se sont invités pour décolorer cette ambiance festive et noircir le tableau. Sur le front, les gendarmes, les policiers et les éléments de la DCP ont dù lutter sans répit. La dernière affaire traitée par les services de la gendarmerie confirme l'ampleur du trafic et de vente de boissons alcoolisées. Trois individus ont été arrêtés dans la commune de Feraoun par les éléments de la brigade de la Gendarmerie qui ont saisi par la même occasion plus de 4735 bouteilles d'alcool de différents volumes et de fabrication locale. Le communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Béjaïa, a précisé que «la marchandise saisie était stockée dans deux entrepôts dont l'un servait pour la vente de tissus et un autre garage situé au village Tissa, municipalité de Béni Djellil». Les mêmes éléments de la gendarmerie ont arrêté, à Oued-Ghir, un individu âgé de 34 ans, en possession de 20 comprimés de substances psychiatriques de type «Kietyl» 05mg. Cinq quintaux de viandes impropres à la consommation ont été saisis à Ibachirene, commune d'Oued-Ghir. dans un camion frigorifique, conduit par un jeune homme âgé de 28 ans, natif de la région. La viande, impropre à la consommation, a été détruite en coordination avec les services d'hygiène de la commune et la DCP. De leur côté les agents de la direction de la concurrence et des prix (DCP) de la wilaya de Béjaïa ont saisi, courant juillet dernier, 32 quintaux de produits alimentaires impropres à la consommation, indique-t-on dans un communiqué dans lequel il est précisé que «ces produits ont été retirés du marché et détruits». Il s'agit entre autres des pâtes, des viandes rouges et blanches, des boissons gazeuses et non gazeuses. La valeur des produits est estimée à 4 millions de dinars. Les équipes de la DCP sont intervenues plus de 2600 fois durant la même période et ont enregistré 285 infractions commises par des commerçants indélicats, dont notamment les infractions liées à la répression des fraudes, défauts de facturation, défauts de registres du commerce, défauts d'activité et absence d'inscription. Les services de la DCP ont engagé 75 poursuites judiciaires contre les commerçants perfides pour défaut d'hygiène, vente de produits impropres à la consommation et défaut d'étiquetage. Les services de police ont également fait état de leurs activités concernant pas moins de 385 affaires criminelles et délictuelles durant le mois de juillet dernier. Il s'agit, selon le communiqué de cette institution, de 91 atteintes aux biens publics impliquant135 personnes dont 05 écrouées. 137 autres affaires portant sur les atteintes aux personnes ont impliqué152 individus dont 06 ont été placés sous mandat de dépôt. Durant la même période, la police judiciaire a traité aussi 67 affaires de drogue (kif et substances psychiatriques), impliquant 74 individus dont 07 ont été placés en détention. Au chapitre des moeurs, la police judiciaire a eu a faire avec 11 situations impliquant 11 personnes. La même source a fait état de huit autres affaires d'atteinte à l'économie et aux finances. 10 individus y sont impliqués dont un a été écroué. Par ailleurs, la brigade de lutte contre les stupéfiants a réussi à mettre fin aux agissements de deux repris de justice impliqués dans la commercialisation de drogue (kif traité et substances psychiatriques) au courant de la semaine dernière. «Une somme d'argent de 5000,00DA, une quantité de drogue, dont le poids n'a pas été précisé et du plastique d'emballage ont été saisis lors de la perquisition de son domicile».