Le ton est martial et les mots utilisés pour condamner le lâche assassinat ciblé de civils par l’armée marocaine sont durs. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger ne met pas de gants quand il parle clairement de terrorisme d‘Etat. Tout en condamnant « énergiquement » les assassinats ciblés commis au moyen d’armes de guerre sophistiquées par le Royaume du Maroc, en dehors de ses frontières internationalement reconnues, contre des civils innocents, ressortissants de trois pays de la région, le communiqué du ministère des Affaires étrangères a qualifié ces pratiques belliqueuses « de terrorisme d’Etat et prennent les caractéristiques d’exécutions extrajudiciaires passibles de poursuites devant les organes compétents du système des Nations unies ». Le recours aux assassinats ciblés est une abominable pratique qui porte l’ADN de l’entité sioniste. Il se trouve que le Maroc est justement l’allié de cet Etat qui ne s’encombre ni de principes humanitaires ni du droit international quand il s’agit de massacrer des innocents en toute impunité. Son œuvre est bien connue dans les territoires palestiniens occupés et plus particulièrement à Ghaza. Vraisemblablement inspiré, le Makhzen tente de reproduire ces pratiques en Afrique du Nord.. Il s’acharne alors contre des civils à travers « des homicides intentionnels et prémédités constitue une violation systémique grave du droit humanitaire international qui doit être vigoureusement dénoncée et résolument dissuadée », ajoute le département de Lamamra.

Le communiqué relève que « cette fuite en avant de la puissance occupante marocaine constitue un défi persistant à la légalité internationale et expose la région à des développements particulièrement dangereux ». Plus explicite, le document des Affaires étrangères a d’abord attiré l’attention du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, « dont la mission et les efforts d’apaisement se trouvent sérieusement hypothéqués ». Il émet ensuit une très sérieuse mise en garde affirmant à ce propos que « ces atteintes graves et répétées à la sécurité dans les territoires sahraouis occupés et leur voisinage immédiat avec des risques sérieux de dérives régionales potentiellement périlleuses ».

Le mot est lâché et la communauté internationale a été prise à témoin car pour l’Algérie cette agression contre des civils sans armes prend des proportions extrêmement dangereuses. Elle signifie que le Makhzen est passé à une étape supplémentaire dans l’escalade inaugurée au début de l’été dernier par une série d’actes hostiles à l’égard de l’Algérie.

La guerre n’est pas souhaitable, mais si elle venait à leur être imposée, les Algériens savent se battre. La communauté internationale ne doit pas ignorer qu’u conflit armé entre les deux pays aura des conséquences inimaginables sur la planète entière. La région est désormais sur une poudrière.