Les hommes de la Protection civile poursuivent leur campagne de sensibilisation en direction des fellahs afin de sauver les récoltes. C'est à partir du siège de la wilaya d'Oum El-Bouaghi, qu'une caravane, laquelle compte, outre les soldats du feu, d'autres intervenants, s'est rendue sur les champs de blé de la commune de Derrich, à quelques encablures du chef-lieu de wilaya. Le domaine agricole s'est alors mué en un véritable atelier, où, les agriculteurs ont bénéficié des orientations et des recommandations dispensées par les hommes en uniforme. «Nous voulons être au plus près des agriculteurs afin de leur inculquer les notions de prévention et de leur apprendre les premiers gestes qui peuvent sauver toute une récolte. En fait, l'agriculteur est le premier maillon de la chaîne de prévention. Ce dernier doit être armé afin de parer à tous les risques et réagir efficacement au premier départ de feu, en attendant l'intervention des pompiers»,explique le colonel Achour.

Les responsables de la Caisse nationale de mutualité agricole étaient également présents à ce rendez-vous de prévention. Ils ont particulièrement invité les agriculteurs à avoir le réflexe d'assurer leurs récoltes et de les protéger à la période critique des moissons-battage. De même que l'on a préconisé le fauchage en vert des récoltes afin de réduire les risques de destruction des récoltes par le feu.

D'autres acteurs relevant d'autres corps comme la direction des forêts, la direction des services agricoles, la Gendarmerie nationale...contribuent donc à ce déploiement dont l'objectif consiste à prévenir les risques, notamment les feux de récoltes et de forêts et à renforcer les capacités de résilience. Ainsi, le conservateur des forêts de la wilaya d'Oum El-Bouaghi, Reghioua Athmane, cite tout un dispositif de lutte contre les feux de forêts et l'installation de différents comités de «coordination opérationnelle», comprenant le comité de coordination communal COC, le comité de coordination de daïra COD et le Comité de coordination de wilaya COW, et le comité de protection des forêts, présidé par le wali. En fait, il s'agit de protéger, par le truchement d'un plan anti-feux de forêts un patrimoine forestier de quelque 82000 ha. Notons que le wali d'Oum El-Bouaghi, Zineddine Tiboutrine, a soutenu que la protection des récoltes était un devoir national, surtout qu'il participe à la sécurité alimentaire du pays.