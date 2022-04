Hier, le chef d'état-major de l'ANP était au Commandement des Forces aériennes, un des fleurons de l'armée algérienne, car il s'agit pour le général Chanegriha d'«une question de supériorité aérienne» laquelle, a-t-il souligné «est une exigence opérationnelle d'une très haute importance pour notre pays, nous lui avons réservé tout l'intérêt nécessaire, à travers la formation qualitative de la ressource humaine, et la mise à disposition des équipements modernes». Un message fort qui en dit long sur les capacités de réplique de l'ANP, face à d'éventuelles menaces signalées à nos frontières. Ce sont des démarches qu'entreprend l'armée en permanence pour rehausser les capacités de ses différents corps de bataille. «Cela exige de nous, aujourd'hui, plus que jamais, de veiller à l'adaptation continue des formations de nos Forces armées aux évolutions géostratégiques qui s'opèrent sur les scènes régionale et internationale», a encore déclaré le chef d'état- major dans son allocution d'orientation. Pour le général de corps d'armée, la maîtrise du matériel moderne et son intégration dans le corps de bataille permettront la concrétisation des objectifs fixés. À cet égard, il a exhorté les cadres et les personnels à accorder aux missions assignées tout l'intérêt nécessaire en les «assumant aux mieux et en temps opportun et réel, pour atteindre le rendement élevé attendu, quelles que soient les conditions et les circonstances. La veille, c'est aux jeunes que Saïd Chanegriha s'est adressé, leur rappelant que chaque génération a un devoir envers la patrie et les jeunes d'aujourd'hui ont un combat à mener. Le général de corps d'armée a tenu, en cette occasion, à exhorter les jeunes à s'armer de conscience, de savoir et de dévouement dans le travail et à resserrer les rangs, afin de remporter cette bataille et honorer la confiance placée en eux par leur peuple. «Je suis profondément convaincu que chaque génération a son combat.». Si le combat de nos parents et grands- parents était contre le colonialisme, si celui de nos frères et camarades était de faire face au terrorisme, «alors le vôtre, vous la jeunesse de l'ANP, et à travers vous les jeunes de toute l'Algérie, est de suivre la voie et de sauvegarder l'indépendance de la Nation et sa souveraineté, ce qui représente un combat de conscience par excellence», a-t-il affirmé, lors d'une rencontre avec les cadres et les personnels de la 1ère Région militaire. Il a ajouté que «c'est un combat de conscience des plus dangereux, dans la mesure où il se tient à des niveaux immatériels, à l'image de la pensée et des valeurs, et sur le terrain de l'espace virtuel et intellectuel». Ce combat emploie les armes non conventionnelles, et où l'ennemi, souvent invisible et détenant des moyens d'influence sur la conscience individuelle et collective, est difficile à combattre, notamment dans «un contexte d'une mondialisation dévastatrice». Chanegriha a appelé les jeunes à «assimiler les enjeux de cette bataille difficile, mais pas impossible». Une journée auparavent, le chef d'état- major a effectué une visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces de défense aérienne du territoire où il a délivré un autre message. Évoquant les répercussions des profondes mutations géopolitiques qui s'opèrent actuellement de par le monde qui, selon lui ne sont que le prélude à des changements majeurs qui auront des impacts et des répercussions sur l'ensemble des États du monde, sans exception. Cependant, Saïd Chanegriha a rassuré que l'Algérie saura s'adapter avec succès à tous ces changements. «Au sein de l'ANP, nous n'avons aucun doute en la capacité de notre pays, sous la conduite de Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à traverser avec succès l'épreuve d'adaptation à ces retombées, à travers notamment la construction d'une économie nationale forte, capable d'assurer notre sécurité alimentaire, et la consolidation de la souveraineté géostratégique», a-t-il ajouté, lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des visites aux diverses composantes de l'ANP, soulignant que «l'objectif étant d'aller de l'avant dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle».