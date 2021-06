La crise de l'eau s'exacerbe dans la wilaya de Tizi Ouzou et ce, plus particulièrement depuis le début du mois de juin en cours. Mais la crise de l'eau s'est accentuée depuis une dizaine de jours, surtout dans certains villages, qui sont les plus affectés par ce manque d'eau, où les robinets sont à sec depuis plusieurs jours, alors que dans d'autres, l'eau n'a pas coulé des robinets depuis des semaines. Le problème concerne des villages issus des 21 dairas de la wilaya à l'instar de El Bir dans la commune de Maâtkas où, selon les citoyens de cette localité, l'eau n'a pas été aperçue dans les robinets depuis plus de deux mois! Les citoyens ne cessent de tirer la sonnette d'alarme, mais il s'agit bel et bien d'un problème qui n'épargne aucune région de la wilaya et cette situation a été engendrée par la très faible pluviométrie de l'hiver écoulé.

De nombreux autres villages de la commune vivent la même situation de pénurie d'eau. Ce qui pousse les citoyens à se ruer sur l'eau minérale pour faire face à leurs besoins ou encore à se rabattre vers les puits ou vers les fontaines publiques situées dans les communes limitrophes de Mechtras et d'Assi Youcef qui demeurent généreuses en dépit de tout. Mais les citoyens qui ne disposent pas de véhicules sont dans le désarroi. Il en est de même dans plusieurs autres villages d'autres dairas de la même wilaya. C'est le cas des localités alimentées à partir du barrage d'eau de Koudiat Asserdoun dont le niveau de remplissage a extrêmement baissé à cause de la faible pluviométrie de cette année. Tout comme le barrage de Taksebt, Koudiat Asserdoun qui est à son plus bas niveau depuis très longtemps.

C'est le cas des villages de Draâ El Mizan qui «renouent» avec la pénurie d'eau potable avec laquelle ils ont pourtant rompu depuis 2010, avec la mise en service de l'alimentation à partir du barrage de Koudiat Asserdoun. Même les habitants de la ville de Draâ El Mizan ne sont pas épargnés, cette fois-ci, par la pénurie d'eau potable. En plus de la commune de Draâ El Mizan, des communes limitrophes sont touchées aussi par cet épineux problème. C'est le cas de: Ait Yahia Moussa, Mkira, Aïn Zaouïa et Frikat. Le problème n'épargne pas, non plus, des villages de la Kabylie maritime, comme dans les communes de Makouda, Ouaguenoun, Tigzirt ou Boudjima.

Pour faire face à cet été qui s'annonce sec, les responsables du secteur ont mis les bouchées doubles pour réaliser de nouveaux forages et réhabiliter les anciens. Des campagnes de sensibilisation battent leur plein dans les quatre coins de la wilaya pour convaincre les citoyens de mettre un terme au gaspillage de l'eau.

De même qu'un programme spécial de distribution a été mis en place, notamment dans les grandes villes comme Tizi Ouzou, Azazga, Draâ Ben Khedda, Boghni, Aïn El Hammam, Azeffoun... La répartition de l'eau se fait ainsi à tour de rôle dans le but de permettre une répartition équitable de ce liquide précieux.