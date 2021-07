Le bras de fer entre les avocats et les magistrats se poursuit. Les robes noires du barreau d'Alger montent au créneau. Ils ont observé, hier, un sit-in devant le tribunal de Sidi M'hamed à Alger-Centre, en guise de solidarité avec leur collègue du tribunal de Dar El Beïda. «De multiples obstacles entravent l'avocat dans l'exercice de ses fonctions», a soutenu, hier, un avocat présent au rassemblement, rappelant que «Souvent, les robes noires sont privées d'accès aux dossiers de leurs mandants». «Basta, l'atteinte à la dignité et les dépassements contre les avocats!», «Basta la justice des injonctions!», «Il n'y a pas de justice sans les droits de la défense», «Où sommes-nous par rapport à l'Etat de droit?», sont, entre autres slogans transcrits sur les pancartes brandies, hier, par les robes noires. Présent au rassemblement, le bâtonnier d'Alger, Abdelmadjid Sellini, a appelé «à cesser la «hogra» contre les avocats». Parallèlement à la tenue de ce sit-in, les avocats ont déserté les audiences au niveau de la cour et des tribunaux de la capitale. En fait, en réaction à ce qui s'est passé au tribunal de Dar El Beïda, le barreau d'Alger a décidé d'organiser une série d'actions. Il s'agit, d'après un communiqué signé par Abdelmadjid Sellini, bâtonnier d'Alger «du boycott du tribunal de Dar El Beïda pendant une semaine, à l'exception des délais, à partir du dimanche 4 juillet, grève illimitée au niveau des tribunaux criminels de première instance et d'appel à un arrêt de travail général, pendant la journée d'hier, au niveau de la cour d'Alger et de tous les tribunaux, à l'exception des délais». Il est question aussi «du boycott jusqu'à nouvel ordre de l'assistance judiciaire». Le barreau d'Alger a décidé aussi de prendre les mesures qui s'imposent quant à la mise en fourrière «abusive» du véhicule en question, qui était stationné sur un parking réservé aux avocats. La même organisation dénonce «les violations des droits de la défense», une pratique, selon elle «devenue monnaie courante chez certains responsables qui veulent disposer à leur guise de l'appareil judiciaire sans se référer à la loi...». Pour rappel, au moindre incident qui éclate, les avocats désertent les tribunaux et les cours de justice. Dans ce contexte, l'envoi à la fourrière du véhicule appartenant à un avocat, stationné au parking du tribunal éponyme, par le procureur adjoint du tribunal de Dar El Beïda, à Alger était à l'origine de l' «éclatement de ce nouveau conflit. D'ailleurs, en réaction à ce qui est considéré comme «abus d'autorité», des avocats ont tenté de bloquer l'entrée du tribunal avec leurs véhicules.

Le 7 juin dernier, l'Union nationale de l'ordre des avocats (Unoa) avait décidé de boycotter les audiences dans les tribunaux et les cours de justice à travers tout le territoire national en signe de soutien à l'avocat de Tébessa, Me Arslane Abderaouf. Il a été reproché à l'avocat en question d'avoir défendu des Hirakistes, qui appartiendraient à l'organisation Rachad laquelle diffuse des discours subversifs à travers les réseaux sociaux et la chaîne de télévision El-Magharibia, visant à déstabiliser et renverser l'ordre social. Le mis en cause est également accusé de tisser en collaboration avec ses trois clients des relations secrètes avec une chaîne de télévision «ennemie». Pour rappel, la réaction d'une juge contre un avocat, dans le cadre d'une affaire privée, avait suscité l'ire de ses collègues. À l'origine, une singulière «vidéo», jugée «obscène», envoyée par un avocat du tribunal de Larbaâ (Blida) à une magistrate du tribunal éponyme, a suscité un tollé général. Suite à une plainte déposée par la juge, l'avocat a été placé sous mandat de dépôt. La demande de sa mise en liberté provisoire a été rejetée et son dossier a été mis en délibéré sous huitaine, ce qui a suscité la colère des avocats et la grève générale qui s'en est suivie.