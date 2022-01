Le climat économique qui a présidé à la tenue des deux derniers Conseils des ministres prête à l'optimisme. Avec une balance commerciale excédentaire, des réserves de change toujours appréciables et un niveau d'endettement quasi nul, après trois années de forte pression financière, d'instabilité politique et de crise sanitaire, le moins qu'on puisse dire est que l'Exécutif a fait montre d'une gestion efficace et d'un sens élevé de gestion de crise. Entre 2019 et 2021, l'Algérie a traversé l'une des périodes les plus délicates de son Histoire. Elle s'en est sortie avec des clignotants au vert, tant sur le plan politique que socio-économique. Même si l'on peut énumérer quelques ratages dans la tenue de certains dossiers, il reste que le bilan global appelle franchement à l'optimisme. La hausse des prix du pétrole sur les marchés internationaux a, certes, contribué à l'aisance financière que vit le pays, mais elle ne peut à elle seule expliquer la résilience de l'économie nationale sur une période aussi longue, sans que l'endettement n'ait eu à s'imposer comme une solution à la problématique qu'a vécue le pays. Pour preuve, personne n'avait envisage un renchérissement de l'or noir, en 2020 et encore moins en 2021. Les hydrocarbures ont été un outil efficace qui a permis à l'Algérie de raccourcir considérablement le processus de stabilisation de l'économie, mais n'en n'ont pas été le moteur et encore moins le carburant. Il reste que cet apport financier, loin d'être négligeable, sera d'une aide substantielle pour raccrocher l'Algérie, une bonne fois pour toutes, au train de la mondialisation. En ce sens qu'il permettra de redistribuer les cartes économiques, en favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'opérateurs économiques. C'est, d'ailleurs, l'objectif poursuivi par le président Tebboune, aux premiers jours de sa présidence et même avant. Convaincu qu'il est très possible d'édifier une économie vertueuse, le chef de l'Etat a pris la résolution d'en renouveler les acteurs. Au moins deux départements ministériels centrés sur la nouvelle économie et l'entreprise naissante travaillent à faire germer de nouveaux capitaines d'industrie à même d'être autant de fers de lance de nombreux secteurs d'activité. C'était un rêve en décembre 2019. Aujourd'hui, cela se transforme en chantiers. Et demain, les projets lancés en 2020, donneront les pépites de la nouvelle économie algérienne. L'impression que ça bourgeonne ne relève pas de l'utopie. Le chef de l'Etat qui suit certainement de très près l'évolution de «son rêve» a les données matérielles qui feront les statistiques de demain. Mais un pays ne se construit pas seulement sur des rêves. Il faut défricher le terrain pour laisser épanouir les initiatives, longtemps bridées par une bureaucratie étouffante. En cela, la mission du président de la République est vitale pour la réussite de son projet économique. Les coups de boutoir qu'il a déjà donnés à la bureaucratie en libérant 915 investissements sont, sans doute, salutaires pour le pays, mais ouvrir de réelles perspectives pour de nouveaux projets est tout aussi essentiel. Le «nouveau rêve» du président sera de voir une multutude d' opérateurs nationaux et étrangers animer la scène nationale, de sorte que l'Algérie prenne toute sa part du développement de l'humanité. Elle en a les moyens financiers et les ressources humaines. Il suffirait d'abattre le mur de la bureaucratie.