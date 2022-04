Des déclarations de terroristes défilant, hier matin, sur les écrans de la télévision publique, ont fait le tour des télévisions privées nationales. Les Algériens ont découvert ce mercredi, avec stupéfaction, des individus visiblement crasseux, chevelus, barbus, vêtus d'habits apparemment délivrés par la Défense nationale, qui témoignaient autour de faits en relation avec des activités terroristes. De révélation en révélation, les terroristes capturés lors d'une opération par des éléments de l'Armée nationale populaire ANP, effectuée le 16 mars dernier dans la forêt de Oued Douar dans la région de Collo(wilaya de Skikda), ont rapporté des faits graves quant à l'ampleur de la conspiration qui pèse sur le pays. L'une des révélations est celle ayant trait à l'implication du sinistre Larbi Zitout dans les activités terroristes de ces groupuscules activant encore dans l certaines régions du pays. L'un des terroristes capturés déclarera en substance: «Après mon retour de l'Est, j'ai été nommé pour la première fois émir de la Katiba de Abdelmalek Droukdel...», dira-t-il et d'ajouter «Abou Oubeïda El Annabi nous a affirmé que les communications étaient fondamentalement maintenues entre l'émir de l'organisation et le dénommé Larbi Zitout. Les contacts entre l'émir et Zitout étaient secrets, mais aussi via un élément intermédiaire de confiance». Les autres terroristes ont également rapporté des faits en relation avec des activités terroristes et des projets d'attentats, dont certains ont été mis à exécution. «Ma participation a été dans l'aménagement et la préparation d'un véhicule piégé que nous avons fait exploser devant le siège de la police de Mekdam», dira-t-il. En fait, les révélations présentées par la Télévision nationale consistaient en de petites séquences de confessions de plusieurs terroristes, diffusées ensemble. Et un autre terroriste d'ajouter: «J'ai rencontré un autre groupe de terroristes dont Bouchaïb, Chiblo, Ammi Mohamed nommé Bomehla», notera-t-il. Le témoignage d'un autre terroriste portait sur les détails relatifs au décès d'un des leurs, apparemment abattu par les forces de l'Armée nationale, «Nous étions perdus, sans sayoir où et comment enterrer l'un de nos éléments décédé. Nous avions peur des odeurs qui pouvaient se dégager, si nous l'enterrions dans la casemate», confiera-t-il faisant allusion au risque que ces odeurs pouvaient avoir, quant à alerter sur leur position. Les révélations d'un autre terroriste portaient sur les préparatifs d'attentats. «Nous avions planifié de mener un attentat visant des éléments de sécurité d‘une société de gardiennage d'une installation électrique», dira ce terroriste. Un dernier terroriste donnera des détails sur un accrochage où il avait été pris en étau, alors que des éléments de sa Katiba avaient succombé, suite à l‘assaut des forces de l'Armée nationale.

Les éléments de l'Armée nationale populaire ANP multiplient les opérations qualitatives à travers tout le territoire national, portant des coups sévères aux restes des groupuscules terroristes essaimant les zones reculées de certaines régions ciblées et identifiées. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler les opérations qualitatives menées par les unités et détachements de l'Armée nationale populaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment dans la région de Skikda le 16 mars 2022. Exploitant efficacement les informations fournies par les terroristes capturés à l'issue de cette opération, les éléments de l'ANP en ratissage dans la wilaya de Tizi Ouzou ont réussi à découvrir et à détruire une cache de terroristes. À l'issue de cette opération, un lot d'armement et de munitions important a été récupéré. Il s'agit de deux fusils), deux mitrailleuses FMPK, un missile sol-air Strela-M2, deux lance-roquettes RPG-7, un lance-missile RPG-2 et un fusil de chasse. Par ailleurs, le lot comprenait également 23 bombes de fabrication conventionnelle, quatre projectiles «RPG7-V»,neuf charges propulsives pour les lance-roquettes, un viseur pour le lance-roquettes «RPG-7», une lunette, équipement de détonation et magasins de munitions et 2156 balles. Des vêtements, des denrées alimentaires, des médicaments, des appareils électroniques et autres éléments ont été également découverts.