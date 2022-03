Venus de 36 wilayas du pays, les représentants des retraités de wilayas, regroupés au sein de l'Organisation nationale des retraités algériens (Onra), se sont réunis, hier, à l'hôtel de l'aéroport, à Alger, pour débattre de leur situation et examiner les voies et les moyens de l'améliorer. Cette première Conférence nationale a été l'occasion pour les secrétaires de wilayas d'exposer les préoccupations des retraités et de faire des propositions à même d'alléger un tant soit peu le quotidien de cette frange de la société. Les différents intervenants ont évoqué la situation organique de l'organisation au niveau de leurs wilayas respectives et les perspectives à venir, afin de susciter une forte adhésion des retraités.

Au-delà de la nécessité d'interpeller les autorités, dont le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, pour donner des explications aux retraités du régime général, sur les raisons de la non- exécution de l'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, les secrétaires de wilayas ont souhaité l'institution d'une journée nationale du retraité, un prix annuel pour le retraité, une sorte de distinction à attribuer à un retraité, créateur, dans son domaine d'activité. Les retraités de l'Onra souhaitent également intégrer le conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites, présentement dominé par l'Ugta. L'Organisation nationale des retraités algériens a été officiellement agréée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, quatre mois après sa création, soit le 21 novembre 2021 par un récépissé, sous le n° 43/2O21, après avoir rempli toutes les formalités administratives réglementaires.

L'Onra est considérée comme la première association indépendante représentant cette frange de la société et aspire à être le porte-parole des retraités algériens, longtemps obligés de formuler leurs revendications sous la bannière de la Fédération nationale des travailleurs retraités, sous tutelle de l'Ugta, qui se sentent souvent comme une catégorie en marge de la société.

Créée le 25 juillet 2021, lors d'une assemblée constitutive qui s'est tenue au siège de la Maison de jeunes, à El Harrach, l'Onra vise, de manière générale, à sensibiliser, organiser, encadrer et mobiliser la classe ouvrière retraitée et les autres catégories de retraités, afin de bien les représenter et porter haut leurs préoccupations économiques, sociales et leurs droits et intérêts culturels et moraux, améliorer leurs pensions de retraite et leur cadre de vie, a affirmé, hier, la présidente, Fatma Zahra Heribi.