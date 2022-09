C'est de l'heure et même une urgence. Le retard n'a que trop duré. La remise des clès aux bénéficiaires des logements sociaux dans les différentes communes de la wilaya ainsi que le relogement des sinistrés et des recasés de la commune de Béjaïa, soulevés lors de la rencontre organisée avec le bureau de l'association des journalistes et correspondants de la wilaya, sont désormais relancées. Deux réunions consécutives ont été tenues à ce sujet. Alors que la reprise des cours interviendra dans une dizaine de jours, l'exécutif de wilaya semble prendre au sérieux ce sujet pour permettre aux familles non seulement de s'installer dans leurs nouvelles demeures, mais également d'inscrire leurs progénitures dans les écoles, collèges et lycées proches de leurs nouveaux appartements.

Quelque peu tardive, si l'opération venait à être exécutée dans les tout prochains jours, cela soulagerait énormément les demandeurs et les sinistrés ainsi que les recasés de la commune de Béjaïa, notamment ceux du camp de toile de Saket, eux qui ont déjà pris part au tirage au sort pour la désignation des appartements lors d'une cérémonie organisée en mai dernier à la Maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa.

En attendant, le chef de l'exécutif a présidé une première réunion de coordination en présence du secrétaire général de la wilaya, des chefs de dairas, du directeur de l'habitat, celui de l'Office de la promotion et de la gestion immobilière, du directeur de l'organisation et des affaires publiques, et de l'inspecteur général de la wilaya. Au cours de cette réunion, il a été question de la situation des logements locatifs publics à travers toutes les municipalités de la wilaya. Ce faisant, le wali a instruit les chefs de daïras d'accélérer la diffusion des listes de bénéficiaires dans les meilleurs délais et de distribuer des logements aux bénéficiaires. Comme il a également souligné la nécessité de relancer les programmes de logement qui sont à l'arrêt en raison des problèmes administratifs et techniques. Lors de cette rencontre, s'inscrivant dans le cadre des préparatifs de la distribution des logements sociaux, il a été également évoqué l'état d'avancement des travaux extérieurs, entendre par là les VRD. Dans une seconde réunion, la reprise du processus de relogement des personnes affectées par le tremblement de terre, ainsi que celles vivantes dans les anciens logements fragiles, ont été évoquées au menu. À cet égard, le wali a donné des consignes strictes pour que tous les bénéficiaires soient logés dans les meilleurs délais.

C'est véritablement le branle-bas de combat pour résorber le retard accumulé dans ces opérations de relogement et d'attribution de logements à leurs bénéficiaires. Dans certaines communes, les logements sociaux sont prêts depuis des années et certains ont été même dégradés alors que leurs bénéficiaires sont connus. Dans d'autres communes, les programmes retenus en la matière tardent à sortir de terre en raison de problèmes techniques et administratifs et loin d'une quelconque opposition citoyenne. C'est donc entre les différents services de l'État que ça coince en vérité.