Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a donné ce matin à Touggourt le coup d'envoi de l'examen du Brevet d'Enseignement Moyen (BEM, session juin 2022) à partir du CEM Tamarni Mohamed. Le ministre était accompagné, lors de l'ouverture des plis contenant les sujets du BEM, par le conseiller du président de la République chargé de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur Nourredine Ghouali, du wali de Touggourt Sebaa Nacer, ainsi que des représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya et de membres du Parlement. S’exprimant en marge du coup d’envoi, le ministre a indiqué que les résultats de l’examen du BEM seront rendus publics à la fin du mois en cours. Concernant une éventuelle coupure d’Internet, en tant que mesure pour lutter contre la fraude, le ministre a assuré que « personne n’a parlé d’une coupure d’Internet » tout en rappelant l’ensemble des mesures nécessaires prises pour limiter la fraude et la triche via Internet et les réseaux sociaux. Interpellé sur un probable changement du système éducatif lors de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, le ministre a révélé que ses services étudient actuellement la possibilité de maintenir le système des groupes appliqué depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Pour rappel, plus de 740.000 candidats se présenteront à ces épreuves, à travers 2.800 centres répartis sur tout le territoire national.