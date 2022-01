Le variant Omicron est d'autant plus transmissible que l'alerte est tirée. La situation est gravissime, d'où des mesures prises par la cellule locale chargée du suivi de l'année universitaire 2021-2022. Cette instance est élargie aux recteurs des établissements de l'enseignement supérieur dans les universités de l'ouest du pays, à savoir Oran, Mostaganem et Tissemsilt. à Oran, l'ensemble des résidences universitaires sont désertes. Elles ont été totalement évacuées de leurs occupants. Idem pour la wilaya de Mostaganem qui a décidé, au début de cette semaine, de la suspension des activités pédagogiques en mode «présentiel» pour une durée d'une semaine. La cause est la détérioration de situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Le communiqué diffusé sur le site de l'université «Abdelhamid Ibn Badis» de Mostaganem, indique que «cette mesure sera maintenue de dimanche (hier Ndlr) à samedi prochain», ajoutant qu'elle «concerne les cours, les examens ainsi que toutes les manifestations scientifiques, culturelles et sportives, à l'exception des examens de médecine». Durant la période de suspension des cours, la cellule, qui regroupe les responsables des établissements universitaires et de services, a décidé de «procéder à un changement en assurant l'activité à distance au lieu d'assurer les cours en présentiel», a-t-on expliqué, soulignant que «cette cellule a décidé également d'évacuer les cités universitaires sauf dans les cas jugés exceptionnels, à savoir les étudiants habitant dans le sud du pays et les étudiants en médecine sortants». Cette mesure ne concerne pas les services administratifs, pédagogiques et scientifiques. Le personnel de l'administration est appelé à se maintenir en place pour préparer les examens et équiper les structures universitaires (les salles et les amphithéâtres) en moyens appropriés et les désinfecter pour assurer la continuité du service public. La cellule qui a organisé une réunion par vidéoconférence, a vivement recommandé à la communauté universitaire, de faire preuve de plus de vigilance et de prudence, dans le respect rigoureux des mesures barrières qu'impose le protocole sanitaire et de se faire vacciner au niveau des cinq centres de vaccination qui resteront ouverts durant tous les jours de la semaine en cours.

La ville universitaire de Mostaganem est composée de l'université Abdelhamid Ibn Badis, de l'Ecole supérieure des enseignants et de l'Ecole nationale supérieure de l'agriculture, qui totalisent plus de 27.000 étudiants. Les mêmes mesures viennent d'être prises dans le campus de la wilaya de Tissemsilt et de Saida.

Les universités «Ahmed Ben Ahmed El Wancharissi» de Tissemsilt et «Dr Moulay Tahar de Saida», ont décidé de suspendre l'activité pédagogique en «présentiel» pour une durée de huit jours à partir du début de la semaine en cours, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès des ces deux établissements de l'enseignement supérieur.

Le communiqué de l'université souligne que «la cellule de suivi du déroulement de l'année universitaire en cours à l'université Ahmed Ben Yahia El Wancharissi de Tissemsilt, a décidé de suspendre les cours en présentiel et de reporter les examens qui étaient programmés pour la semaine prochaine dans diverses facultés en les reprogrammant suivant un calendrier adapté pour chaque faculté». Idem pour la direction de l'université «Dr Moulay Tahar» de Saida, qui a rendu public un communiqué appelant «les étudiants à poursuivre leurs activités pédagogiques à travers le système d'enseignement à distance, en utilisant la plate-forme Modèle pour réaliser diverses activités pédagogiques». Par ailleurs, les colloques et autres activités scientifiques et culturelles, programmés dans les deux universités, sont ajournés, en plus de l'évacuation des résidences universitaires. Cette mesure ne concerne pas les étudiants venus du sud du pays et les étrangers. Ces derniers sont, tout de même, invités à veiller au respect du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19.